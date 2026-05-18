La crítica contundente de Caraballo a Vox: "Está fomentando el odio"

Javier Carballo ha examinado con contundencia el discurso de Vox. El periodista no dudaba al calificar de "concepto racista" el eslogan tantas veces repetidas por los militantes de Vox y sus votantes desde las negociaciones para formar Gobierno en Extremadura, que terminaban con acuerdo entre PP y los de Abascal. El mismo que empleaban la noche del domingo para celebrar sus resultados en las Elecciones de Andalucía, 'prioridad nacional'.

"Esas son las barbaridades que yo le reprocho a Vox"

Paco Marhuenda compartía 'el sobresaliente' a la campaña y resultados del Partido Popular en Andalucía y Caraballo recordaba que "se lo ha puesto Juanma (Moreno Bonilla) a sí mismo", restando validez a la evaluación. Al mismo tiempo rechazaba la comparación de Vox con Bildu y con ETA que hacía el presidente del PP andaluz: "No sé dónde quiere llegar con eso".

"El problema de Vox no es que esté matando a gente, es que está fomentando el odio a algunos inmigrantes en España", analizaba el periodista, que reprochaba a Manuel Gavira -líder de vox en Andalucía- de decir "barbaridades" que por ejemplo insinúan una islamización de Sevilla.

"Entonces ¿¡cómo que 'al menos no están matando gente'!?", expresaba incrédulo Caraballo.

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