Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Elecciones Andalucía

La crítica contundente de Caraballo a Vox: "Está fomentando el odio"

El periodista discrepaba con Paco Marhuenda en su lectura de los resultados de las Elecciones de Andalucía y ambos entraban en una retórica sobre la gravedad de las manifestaciones hechas desde Vox, que según Javier Caraballo están "fomentando el odio contra inmigrantes en España".

Javier Caraballo

Publicidad

Andrés Pantoja
Publicado:

Javier Carballo ha examinado con contundencia el discurso de Vox. El periodista no dudaba al calificar de "concepto racista" el eslogan tantas veces repetidas por los militantes de Vox y sus votantes desde las negociaciones para formar Gobierno en Extremadura, que terminaban con acuerdo entre PP y los de Abascal. El mismo que empleaban la noche del domingo para celebrar sus resultados en las Elecciones de Andalucía, 'prioridad nacional'.

"Esas son las barbaridades que yo le reprocho a Vox"

Javier Caraballo

Paco Marhuenda compartía 'el sobresaliente' a la campaña y resultados del Partido Popular en Andalucía y Caraballo recordaba que "se lo ha puesto Juanma (Moreno Bonilla) a sí mismo", restando validez a la evaluación. Al mismo tiempo rechazaba la comparación de Vox con Bildu y con ETA que hacía el presidente del PP andaluz: "No sé dónde quiere llegar con eso".

"El problema de Vox no es que esté matando a gente, es que está fomentando el odio a algunos inmigrantes en España", analizaba el periodista, que reprochaba a Manuel Gavira -líder de vox en Andalucía- de decir "barbaridades" que por ejemplo insinúan una islamización de Sevilla.

"Entonces ¿¡cómo que 'al menos no están matando gente'!?", expresaba incrédulo Caraballo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

La coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez

La coportavoz de Adelante Andalucía revela su cáncer tras un ataque en redes: "¿De qué vas disfrazada?"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Víctor Ábalos

Víctor Ábalos denuncia que ha perdido su vida y está preocupado por la salud del exministro: "¡Son montajes!"

Aitor y Edurne en La Voz Kids

Edurne se reencuentra con este talent y emocionan con un dúo en La Voz Kids

Remedios

Los desengaños amorosos de Remedios a los 75 años: "Me pusieron los cuernos, pero con mucha honestidad"

Javier Caraballo
Elecciones Andalucía

La crítica contundente de Caraballo a Vox: "Está fomentando el odio"

Paula Koops
Conociendo mejor a...

"Me colaba en los escenarios": así era Paula Koops de niña

La coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez
17M Andalucía

La coportavoz de Adelante Andalucía revela su cáncer tras un ataque en redes: "¿De qué vas disfrazada?"

Teresa Rodríguez ha recibido burlas por su aspecto en la jornada electoral a través de redes, pero su respuesta no ha dejado indiferente a nadie.

Paco Marhuenda, periodista
Elecciones Andalucía

Marhuenda, sobre el batacazo del PSOE en Andalucía: "Vivimos en un mundo falto de ética porque Montero no dimite"

Ante los resultados de las elecciones andaluzas, el periodista Paco Marhuenda analiza la casi mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno y el fracaso histórico del PSOE.

Manuel Gavira, Vox Andalucía

Las acusaciones Manuel Gavira (Vox) contra Juanma Moreno: "Se ha dedicado a hacer campaña contra sus propios compañeros"

Roberto Leal en El Hormiguero

Hoy, Roberto Leal visita El Hormiguero para presentar su primera novela

Ya era hora Paula

"¡Ya era hora!": el jurado se sorprende con el cambio de Paula Koops

Publicidad