Elecciones Andalucía
La crítica contundente de Caraballo a Vox: "Está fomentando el odio"
El periodista discrepaba con Paco Marhuenda en su lectura de los resultados de las Elecciones de Andalucía y ambos entraban en una retórica sobre la gravedad de las manifestaciones hechas desde Vox, que según Javier Caraballo están "fomentando el odio contra inmigrantes en España".
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Javier Carballo ha examinado con contundencia el discurso de Vox. El periodista no dudaba al calificar de "concepto racista" el eslogan tantas veces repetidas por los militantes de Vox y sus votantes desde las negociaciones para formar Gobierno en Extremadura, que terminaban con acuerdo entre PP y los de Abascal. El mismo que empleaban la noche del domingo para celebrar sus resultados en las Elecciones de Andalucía, 'prioridad nacional'.
"Esas son las barbaridades que yo le reprocho a Vox"
Paco Marhuenda compartía 'el sobresaliente' a la campaña y resultados del Partido Popular en Andalucía y Caraballo recordaba que "se lo ha puesto Juanma (Moreno Bonilla) a sí mismo", restando validez a la evaluación. Al mismo tiempo rechazaba la comparación de Vox con Bildu y con ETA que hacía el presidente del PP andaluz: "No sé dónde quiere llegar con eso".
"El problema de Vox no es que esté matando a gente, es que está fomentando el odio a algunos inmigrantes en España", analizaba el periodista, que reprochaba a Manuel Gavira -líder de vox en Andalucía- de decir "barbaridades" que por ejemplo insinúan una islamización de Sevilla.
"Entonces ¿¡cómo que 'al menos no están matando gente'!?", expresaba incrédulo Caraballo.
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