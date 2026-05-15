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Pedro Sánchez se convierte hoy en el segundo presidente más longevo de la democracia

Sólo Felipe González ha estado más días que él en Moncloa. El presidente del Gobierno ya ha manifestando que se volverá a presentar a las generales en 2027 y hasta entonces sigue apostando por enviar a ministros a los comicios autonómicos.

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez ya ha manifestando que se volverá a presentar a las generales en 2027 | EFE

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Pedro Callejas
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Hoy Pedro Sánchez se ha convertido en el segundo presidente del Gobierno más longevo en el cargo: lleva un total de 2.095 días en Moncloa. Solo le supera Felipe González, que estuvo cerca de 5.000 jornadas. Desbanca así al expresidente Aznar y supera de lejos a Zapatero y Rajoy.

La intención de Sánchez, además, es continuar. En varias ocasiones, el presidente del Gobierno se ha mostrado optimista sobre el futuro de la legislatura. Ha defendido que llegarán hasta "2027 y más allá". De hecho, ya ha anunciado que volverá a presentarse.

Sus ministros también confían en la continuidad del Ejecutivo. Lo dijeron las propias Montero y Alegría en su momento, mientras estaban en el Gobierno: antes de ser enviadas por el propio Sánchez a los comicios de Aragón y Andalucía.

Desde que Sánchez apostó por mandar a uno de sus ministros, a Salvador a Illa, a unas elecciones autonómicas -una apuesta que salió bien-, el presidente intenta repetir la fórmula. En muchas comunidades donde aún no se han celebrado elecciones, Sánchez ha enviado ya a sus ministros. Ha ocurrido con Óscar López en el PSOE de Madrid o Diana Morant en la Comunidad Valenciana. De momento son "barones", pero podrían ser también los próximos candidatos socialistas en esas autonomías, cuando llegue el momento.

Fracasas en Aragón y Extremadura

En el caso de Aragón, Sánchez envió a la exportavoz del Gobierno. Pero la estrategia fracasó: el PSOE acabó perdiendo 5 escaños. El nuevo intento, el de Montero en Andalucía, podría tener también un mal resultado, según reconocen en privado fuentes de Moncloa. Pero, en público, hay partido.

En cualquier caso, en el partido y en el Gobierno siguen pesando el resto de fracasos: Extremadura... y Castilla y León, única comunidad donde crecieron, con un candidato local por cierto (Carlos Martínez, alcalde de Soria) aunque la subida fue insuficiente para gobernar.

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