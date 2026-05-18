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Víctor Ábalos denuncia que ha perdido su vida y está preocupado por la salud del exministro: "¡Son montajes!"

Anuncia medidas legales contra medios de comunicación que, según él, han puesto en la diana de una campaña a José Luis Ábalos. El hijo del exministro advierte que a su padre no le quedan muchos años de vida y que él ha perdido su carrera laboral a consecuencia de los escándalos que implican su padre.

Víctor Ábalos

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Andrés Pantoja
Publicado:

José Luis Ábalos se encuentra en prisión provisional a la espera de que el Tribunal Supremo dicte sentencia en el 'caso Mascarillas' por el que enfrenta una posible condena a 24 años de prisión.

Este lunes Víctor Ábalos, hijo de José Luis Ábalos, ha concedido una entrevista en exclusiva a Espejo Público en la que ha afirmado que su padre, el exministro de Transportes y ex secretario general del Partido Socialista, es "víctima de muchas venganzas y secuelas". Unas políticas y otras mediáticas. Sobre estas segundas ha advertido que emprenderá acciones legales: "¡Eso son montajes!".

"No me voy a quemar en las llamas de la defensa de mi padre"

Pese a que Víctor expresaba que no está dispuesto a sacrificarse protegiendo a su padre, sí se ha dejado una gran cantidad de energía en la entrevista, denunciando un proceso irreversible de difamación en el que cree que está "condenado socialmente".

El hijo de Ábalos comparte el optimismo del exministro hasta que se emita el veredicto: "Confía en su inocencia".

Preocupado, dolido, y "el más señalado"

Denuncia una "campaña de deshumanización" y afirma que es lo que más dolor le está provocando actualmente al exministro y su entorno, por pertenecer a "una vida privada que han montado los medios de comunicación", asegura. Desmiente las informaciones sobre prostitutas con las que se relaciona a su padre, atribuyéndolas a esa campaña.

Víctor Ábalos dice sentirse "el más señalado" de un entorno que tendrá que convivir con todas las acusaciones e informaciones publicadas sobre el que fuera número dos del PSOE de Pedro Sánchez.

"Tu proyecto de vida desaparece", denunciaba públicamente Víctor al afirmar que su vida profesional se ha visto más que afectada. Sin trabajar en los dos últimos años, estima que ha perdido 200.000 euros y que ha ganado "poco". Sobre esa "campaña selectiva" que asegura se ha extendido a parte del entorno del exministro afirma que ha caído como "una bomba de racimo".

"Muerto en vida"

Víctor Ábalos reconoce la reflexión de Susanna Griso sobre el motivo que mantiene en prisión a su padre, que no sería responsabilidad de la prensa. Asegura que el exministro Ábalos está en la cárcel "por 95.000 euros que la UCO duda de su procedencia en diez años. Un dinero que no se ha encontrado".

Sorprende la contundencia con la que Víctor acata las palabras de su padre cuando decía en el Tribunal Supremo que no le queda mucho tiempo de vida. Es consciente de la edad de su padre, 67 años, y la solicitud de condena por parte de la Fiscalía, 24. Además hacía un matiz: "Se puede estar vivo, pero también se puede estar muerto en vida".

"Huérfano por parte de Gobierno y el propio partido"

Esgrime una lealtad absoluta de José Luis Ábalos al Partido Socialista, y sin embargo siente que esa dedicación no ha sido correspondida al afirmar que el exministro se siente huérfano por parte del Ejecutivo, tras ser cesado de sus cargos, expulsado del PSOE y por desvincularse completamente de él y sus actividades.

"Ahora está en una fase en la que piensa que le han borrado todo su pasado y se lo han vuelto a dibujar de una manera muy macabra", manifestaba Víctor Ábalos: "Está solo contra todo un Estado", sentenciaba.

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