Miedo tras el asesinato por celos del cantaor Matías de Paula: "Habrá que ver si la familia actúa por su propia justicia"

Este viernes se conocía la noticia, el cantaor flamenco Matías de Paula fallecía a causa de varios disparos en una plaza del municipio de Don Benito-Villanueva de la Serena, en Badajoz. Por el momento, todo apunta a que el motivo del asesinato eran los celos y la venganza.

En 'Espejo Público' hemos podido conocer a voz de una representante de la familia del fallecido todos los detalles de lo sucedido. Una mujer que había mantenido una relación con el cantaor en la adolescencia de ambos, tras la separación de Matías, "no paraba de enviarle mensajes y solicitaba por redes a toda la familia", explicaba la portavoz a través de una llamada telefónica.

"Está obsesionada"

"Me tiene un poco harto. Está obsesionada, la bloqueo y se crea perfiles falsos", parafraseaba palabras del cantaor expresadas dos semanas previas al asesinato. La familia le advirtió de que debía denunciarla por acoso, ya que tal y como asegura su portavoz, sabían que tenia un exmarido problemático.

El exmarido de la mujer había salido recientemente de prisión, tras contar con varios antecedentes, entre ellos: violencia de género. Por este contexto, la familiar del cantaor, bajo el anonimato, nos informa de que Matías había advertido a la exmujer del presunto asesino que le dejara en paz, que le iba a buscar un problema.

El día del asesinato, según hemos podido conocer, el cantaor recibió varios mensajes amenazantes citándolo en una plaza del municipio extremeño. La familiar de Matías relata que "llegó un momento que el fallecido quería mediar y contar la verdad, para decirle al presunto asesino que le dejara en paz". "Pero no sabía lo que se iba a encontrar", asegura.

Un presunto asesino y tres cómplices en paradero desconocido

El asesinato se produjo en las inmediaciones de la vivienda del cantaor flamenco y allí, según testigos, estaban presentes el presunto autor del crimen junto a uno de sus hijos y un sobrino. También se ha podido conocer que había una cuarta persona esperando en un coche para huir posteriormente. Tras varios disparos al cielo, Matías, que iba acompañado de un sobrino suyo mayor de edad, recibió un disparo en la cabeza que acabó con su vida.

Ahora, se busca al presunto asesino, ya identificado, y a los cómplices, ya que se desconoce el paradero de todos ellos a 72 horas del crimen. En cuanto a la exmujer, se encuentra bajo protección oficial y alejada del pueblo.

Desde el plató, el periodista Juan Soto Ivars ponía en duda que la familia del cantaor pudiera tomarse la justicia por su mano, ante lo que la portavoz familiar ha respondido: "Nosotros confiamos en la Justicia".

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