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Los desengaños amorosos de Remedios a los 75 años: "Me pusieron los cuernos, pero con mucha honestidad"

Desde que se quedó viuda, Remedios ha tenido relaciones con varios hombres, aunque confiesa que no ha encontrado el amor porque todos terminan rompiéndole el corazón.

Remedios

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Remedios tiene 75 años, pero tiene claro que la edad nunca será un impedimento para encontrar el amor. Aunque confiesa que solo se ha enamorado una vez de su marido, con el que formó una familia, desde que este murió ha tenido otras relaciones que le han dado multitud de anécdotas.

Pese a sus intentos de encontrar el amor, Remedios no ha logrado encontrar al hombre de su vida, ya que siempre terminan dejándola plantada o poniéndole los cuernos. "A mi edad, los hombres quieren mujeres jóvenes", señala.

Uno de los mayores desengaños que ha vivido fue con un hombre con el que estuvo siete años. Ella estaba de viaje cuando, a las dos de la mañana, la llamó diciendo que había tenido un flechazo con otra mujer, pidiéndole que le "liberara" para poder estar con ella. "Me puso los cuernos, pero con mucha honestidad", advierte, entre risas.

El humor ha sido la gran arma de Remedios para lidiar con sus desengaños, aunque no deja de confiar en que el amor le llegará tenga la edad que tenga. ¡No te pierdas su historia en el vídeo de arriba!

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