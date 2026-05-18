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La coportavoz de Adelante Andalucía revela su cáncer tras un ataque en redes: "¿De qué vas disfrazada?"

Teresa Rodríguez ha recibido burlas por su aspecto en la jornada electoral a través de redes, pero su respuesta no ha dejado indiferente a nadie.

La coportavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez

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Espejo Público
Publicado:

Teresa Rodríguez, coportavoz de Adelante Andalucía, ha recibido a través de la red social X varios comentarios despectivos sobre su aspecto.

Todo surgía tras la publicación en la jornada electoral de una foto acompañada del texto: "¡A votar!". En la fotografía que acompañaba este mensaje, la exparlamentaria aparecía con un pañuelo en la cabeza y esto fue lo que motivó los comentarios.

"De mujer con quimio"

"¿De que vas disfrazada?", le preguntaba una usuaria. Rodríguez en ese instante hacía público el cáncer que venía sufriendo tiempo atrás: "De mujer con quimio".

Pero no fue la única, otro usuario comentó despectivamente al respecto a pesar de que tiempo después borró su intervención.

"Llevo un kufiya, señor indocumentado"

La coportavoz del partido de José Ignacio García no ha dudado en responderle: "Llevo una kufiya que le he cogido prestada al pueblo palestino para no quemarme la cabeza porque después de la quimio me he quedado sin pelo". A esto sumaba el calificativo despectivo de "señor indocumentado".

La publicación, se ha hecho eco en redes y ha generado varios mensajes de ánimo hacia la política. Entre estos, destacar el del vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, quien recientemente ha vuelto a la política tras superar la enfermedad.

"Solo me sale afecto y mis mejores deseos para Teresa Rodríguez y su familia", publicaba Sémper.

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