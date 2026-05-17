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La izquierda alternativa gana fuerza a costa de la debacle del PSOE en las elecciones andaluzas

La izquierda alternativa recupera terreno en Andalucía al calor del retroceso del PSOE de María Jesús Montero.

Los candidatos de Adelante Andalucía y Por Andalucía

La izquierda alternativa gana fuerza a costa de la debacle del PSOE en las elecciones andaluzas | Antena 3 Noticias

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La izquierda alternativa ha salido reforzada de las elecciones andaluzas en una noche marcada por el hundimiento del PSOE de María Jesús Montero y por la pérdida de la mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno. El espacio situado a la izquierda de los socialistas suma 13 diputados, seis más que en los comicios de 2022, y recupera peso político en el Parlamento andaluz.

El avance de Adelante Andalucía y Por Andalucía se produce en paralelo al retroceso socialista. El PSOE, que aspiraba a recuperar terreno en la comunidad que durante décadas fue su principal bastión político, vuelve a quedar por debajo de los 30 escaños y firma su peor resultado histórico en unas autonómicas andaluzas. La candidatura de Montero no logra frenar la caída iniciada en 2018 y agravada en 2022, cuando Juan Espadas obtuvo 30 diputados.

Ese descalabro abre espacio a las formaciones situadas a su izquierda. Adelante Andalucía, encabezada por José Ignacio García, se convierte en una de las grandes sorpresas de la noche al pasar de los dos escaños logrados hace cuatro años a ocho diputados. El resultado permite a la formación anticapitalista y andalucista dar el 'sorpasso' a Por Andalucía y volver a contar con grupo parlamentario propio, cuyo umbral está fijado en cinco representantes.

El avance de Adelante supone también un éxito personal para García, un candidato que antes de la campaña era bien valorado en las encuestas, pero que no alcanzaba el 20% de conocimiento entre el electorado andaluz. Su participación en los dos debates televisados, unida a una campaña muy apoyada en redes sociales y a sus conocidas 'camisetas protesta', le permitió ganar visibilidad y conectar con una parte del voto progresista descontento.

Por Andalucía conserva sus cinco escaños

Por Andalucía, la coalición liderada por Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, y en la que se integró Podemos a última hora, conserva cinco escaños. Aunque queda por detrás de Adelante Andalucía, mantiene grupo parlamentario y evita quedar relegada a una posición marginal dentro del nuevo Parlamento autonómico.

En conjunto, las dos candidaturas a la izquierda del PSOE alcanzan 13 diputados, frente a los siete obtenidos en 2022, cuando María Jesús Montero cinco y Adelante Andalucía apenas dos.

La izquierda alternativa sigue lejos de los mejores resultados de otros ciclos electorales, como los 17 escaños de Adelante Andalucía en 2018 o los 20 diputados que sumaron Podemos e IU en 2015, pero recupera presencia y capacidad política.

El voto de izquierdas se recompone en Andalucía

La noche electoral confirma, además, una redistribución interna del voto progresista. Mientras el PSOE pierde centralidad y cae a mínimos históricos, Adelante Andalucía capitaliza parte del malestar de la izquierda y se sitúa por delante del espacio vinculado a Sumar. El bloque progresista continúa lejos de disputar el Gobierno andaluz, pero la correlación de fuerzas cambia de forma significativa.

El PP de Juanma Moreno vuelve a ganar las elecciones, aunque sin repetir la mayoría absoluta de 2022. Esa pérdida de fuerza de los populares y el retroceso socialista dejan un Parlamento más fragmentado, en el que la izquierda alternativa tendrá más voz que en la legislatura anterior.

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