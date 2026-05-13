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Las reacciones a la interpretación de la Reina Letizia: "Yo ya he dejado de verla como una reina"

La reciente aparición de la Reina Letizia, donde ha interpretando la voz de la joven protagonista de una novela juvenil, ha sorprendido a los colaboradores de 'Más Espejo'.

La Reina Letizia interpreta un fragmento de una novela juvenil

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Espejo Público
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La reina Letizia ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la entrega de los Premios SM de Literatura Infantil y Juvenil en su 48ª edición. La monarca leía varios fragmentos de de una narración en la que interpretaba la voz de una joven protagonista demostrando, una vez más, su cercanía con la literatura y su habilidad comunicativa.

Esta aparición ha provocado que el periodista y colaborador Juan Diego Madueño la tilde de ser "el mascarón de prueba de la Casa Real" al considerar que se ve "artificial la necesidad de recibir elogios" por lo bien que habla. "No me creo este 'campechanismo new age'", decía.

Isabel Rábago, por su lado, ha confesado que "ha dejado de verla como una reina". "Para mi es una ministra más", añadía al respecto.

La criticamos por exceso cuando venimos del defecto

En medio de estas declaraciones, Susanna Griso ha saltado a la defensa de la reina y la calificado de "machistas" las opiniones de los colaboradores. Esta aparición de la mujer del Rey, para Susanna, es fruto de "hacer bien su trabajo". "Es profesional y se memoriza todo", explicaba.

La periodista Gema López, tras asegurar que ha sido muy crítica con Doña Letizia durante mucho tiempo, respondía a sus compañeros y decía que prefería ver a la reina de este modo. En ese momento ha aprovechado para comparar su actitud con la de la emérita Reina Sofía: "estamos criticándola por exceso cuando venimos del defecto".

Rábago, reafirmada en lo que piensa, opina que la monarca "opaca la figura del Rey Felipe VI" y niega que su comentario tenga una connotación machista. Respecto a la comparativa que ha sacado a relucir Gema López, la colaboradora afirma preferir el papel del Reina Sofía. "La institución es el Rey ella es la esposa consorte", mantenía.

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