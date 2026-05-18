Jacob Elordi y Kendall Jenner, pillados escondiéndose en un coche de doble cita con Kylie Jenner y Timothée Chalamet

Kendall y Kylie Jenner han protagonizado la foto paparazzi más icónica de lo que llevamos de año.

La cuenta de cotilleos Deuxmoi ha subido una imagen de un coche donde las hermanas han sido pilladas junto a Timothée Chalamet, pareja de Kylie, y Jacob Elordi, al que han relacionado últimamente con Kendall.

En la imagen, el grupo intentaba esquivar las cámaras desde dentro del coche sin demasiado éxito. Timothée Chalamet ocupaba uno de los asientos traseros y trataba de taparse la cara, mientras Kylie aparece en el asiento del centro riéndose de la situación.

Pero quien ha acaparado la atención es la parte delantera del coche. Jacob Elordi conducía el coche acompañado de Kendall, y ambos intentaban ocultarse entre carcajadas. Elordi incluso llegó a bajar el parasol del coche pese a que era de noche, en un intento desesperado de evitar las fotos.

Las imágenes no han tardado en hacerse virales y muchos fans comentan lo mucho que la escena recordaba a las míticas persecuciones paparazzi de principios de los 2000, con celebrities como Lindsay Lohan o Paris Hilton escondiéndose dentro de enormes coches mientras los flashes no dejaban de dispararse.

Parece que la posible relación entre Elordi y Kendall va viento en popa, y los últimos rumores comentan que fue la propia Kylie la que hizo de celestina, al estar ahora más involucrada con el círculo de estrellas de Hollywood y la temporada de premios debido a Chalamet. Ahora ya tiene compañera para citas dobles.