La advertencia del epidemiólogo López Acuña: "La nueva cepa del ébola es más contagiosa"

El sábado 16 de mayo, la oficina del director general de la Organización Mundial de la Salud lanzó una declaración de "emergencia de salud pública de importancia internacional", tras el nuevo brote de ébola originado por el virus Bundibugyo, que afecta principalmente a la República Democrática del Congo y Uganda.

El epidemiólogo Daniel López Acuña advierte que la nueva cepa del ébola "es más contagiosa". Afirma que el riesgo de que se extienda internacionalmente es muy bajo, el riesgo en Europa y España "es muy bajo, nulo". También, le parece una "muy buena decisión" que la OMS haya alertado de "evitar viajar a las zonas afectadas por el brote".

Transmisión baja y mortalidad alta

"El ébola tiene una transmisión baja porque requiere contacto estrecho" se puede apreciar en 2013 cuando apareció el ébola, aunque "la tasa de mortalidad es muy alta", afirma López Acuña.

"La nueva cepa del ébola es más contagiosa", al tratarse de una cepa diferente que a día de hoy, "no tiene vacuna específica" y parece indicar que es "más contagioso". Lo estamos viendo en la zona norte de la República Democrática del Congo y Uganda, "es más complejo contraer el anterior ébola que esta nueva cepa".

Síntomas y falta de vacuna

Entre los síntomas de esta nueva cepa del ébola, destacan "malestar general, fiebre, afectación cardiopulmonar y hemorragias severas", provocando la muerte si no se trata con rapidez. El último brote registrado en la RDC tuvo lugar a finales de 2025 en la provincia central de Kasai y fue el decimosexto detectado en el país desde la identificación del virus en 1976.

Cuando se produjo en 2013 el origen del ébola, los países africanos afectados "no disponían de sistemas médicos avanzados ya que las guerras anteriores les habían mermado todos los equipos". Al no disponer de ellos, "la mortalidad fue mayor" hasta que recibieron por parte de otros países, esos equipos médicos avanzados. "La actual vacuna del ébola es de desarrollo reciente y actualmente no hay vacuna específica de esta nueva cepa", concluye el epidemiólogo López Acuña.

Declaración de la OMS

Según la OMS, el ébola tiene una tasa de mortalidad de entre el 60% y el 80%, se transmite a través de fluidos corporales y provoca fiebre alta, debilidad extrema y hemorragias severas.

En la declaración, la organización internacional confirma que se "requiere coordinación y cooperación a nivel internacional para comprender el alcance del brote, coordinar las medidas de vigilancia, prevención y respuesta, ampliar y reforzar las operaciones y garantizar la capacidad para aplicar medidas de control". También se añade que se recomienda "activar sus mecanismos nacionales de gestión de desastres y emergencias y establecer un centro de operaciones de emergencia".

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