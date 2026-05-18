Receta de origen asiático: Katsu curry de berenjena y boniato, de Joseba Arguiñano

Si quieres puedes hacer esta receta con carne de pollo o de cerdo. Sigue los pasos del boniato y la berenjena con la carne que elijas y el resultado será igualmente bueno.

Ingredientes, para 4 personas

1 berenjena

1 boniato

harina, huevo y panko para empanar

aceite de oliva virgen extra

sal

1 cucharada de sésamo tostado

1 cucharadita de chile en polvo

8-10 ramas de cebollino

200 g de arroz basmati

perejil

Ingredientes Katsu curry de berenjena y boniato | antena3.com

Para la salsa katsu curry:

2 cebolletas

3 dientes de ajo

2 zanahorias

aceite de oliva virgen extra

1 cucharada de curry

1 cucharada de harina

½ l de caldo de verduras

2 cucharadas de pasta de curry rojo

1 cucharada de salsa de soja

200 ml de leche de coco

Ingredientes para la salsa katsu curry | antena3.com

Elaboración

Pon a cocer el arroz basmati en un cazo con el doble de agua y un poco más durante 10-12 minutos. Reserva.

Para la salsa katsu curry, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Pica en daditos las cebolletas, los dientes de ajo y las zanahorias y pon todo a pochar en la sartén durante 15 minutos aproximadamente. Añade el curry y rehoga un poco. Agrega la pasta de curry rojo. Añade la harina y cocínala durante un minuto aproximadamente. Vierte el caldo de verduras mientras remueves. Cocina la salsa durante 10 minutos. Agrega la salsa de soja y la leche de coco y tritura.

Agrega la pasta de curry rojo | antena3.com

Pela el boniato y córtalo en bastones. Corta de forma similar la berenjena (sin pelar). Pasa los bastones por harina, huevo batido y panko y fríelos en una sartén con abundante aceite de oliva (unos 300 ml). Escúrrelos sobre papel absorbente de cocina.

Pasa los bastones por harina, huevo batido y panko y fríelos | antena3.com

Pica finamente el cebollino.

Sirve en cada plato una cama de arroz y coloca encima el boniato y la berenjena. Moja con la salsa katsu curry y esparce por encima (al gusto) un poco de chile en polvo, sésamo tostado y cebollino picado. Decora con una hoja de perejil.

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