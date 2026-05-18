VÍDEO: El angustioso momento en el que un tren arrolla a un autobús dejando al menos ocho muertos en Bangkok

Son inquietantes las imágenes que captan el momento exacto en el que un tren de carga arrolla a un autobús en el centro de Bangkok. Ocho personas murieron y 30 resultaron heridas como consecuencia del accidente. El motivo de este terrible suceso, según apuntan las autoridades, es la conducción bajo los efectos de las drogas por parte del maquinista, al haber dado positivo en las pruebas forenses. Aunque no se han especificado el tipo de sustancias, el propio conductor reconoció haber consumido, pero que la última vez fue 10 días antes del accidente, indica el coronel Urumphon Khundetsamrit.

El autobús se trataba de un vehículo de transporte público que se incendió justo después del choque. Su conductor también se enfrenta a cargos judiciales, al haber frenado el autobús en una zona indicada como prohibida, punto en el que ocurrió la embestida.

Por su parte, el director del Departamento de Transporte Ferroviario, Pichet Kunathamrak, aseguró que el maquinista "ignoró múltiples advertencias, incluyendo una señal de luz roja y una bandera roja que agitaba el personal de tierra". Además, dijo que el maquinista aún no había recibido la licencia del Departamento de Transporte Ferroviario por lo que ordenó una investigación para determinar "cómo los supervisores pertinentes permitieron que una persona con problemas de drogadicción operara un tren".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.