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Capítulo 86

Suna se derrumba tras descubrir que no está embarazada: “¿Y si no puedo ser madre?”

Tras creer que por fin iba a ser madre, los médicos le han confirmado que no hay embarazo. La noticia la ha dejado en un estado de nervios absoluto, llegando a confesarle a Seyran su miedo a no poder quedarse embarazada.

Suna se derrumba tras descubrir que no está embarazada: “¿Y si no puedo ser madre?”

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Lo que parecía ser la noticia más feliz de su vida se ha convertido en un jarro de agua fría tras recibir los resultados definitivos de su analítica. Suna, que estaba convencida de su embarazo tras un test positivo en casa, ha tenido que enfrentarse a una realidad que la ha dejado completamente hundida y con un miedo atroz hacia su futuro.

Acompañada de su hermana, Suna ha entrado en la consulta con una sonrisa que se ha borrado al instante. "Lamentablemente, el resultado es negativo", le ha comunicado la doctora, explicando que los test caseros a veces pueden fallar. En shock, sin saber cómo reaccionar, Suna ha empezado a cuestionarse si existe algún problema físico que le impida ser madre.

A pesar de que la médica le ha propuesto realizarse unas pruebas rutinarias para su tranquilidad, Suna se ha negado en redondo en un primer momento, presa de los nervios y la inseguridad.

El verdadero temor de la joven no es solo el resultado, sino Abidin. "Se había hecho ilusiones porque iba a ser padre", ha confesado llorando, aterrada por la posibilidad de no poder cumplir ese sueño. Seyran, intentando darle fuerzas, le ha propuesto hacerse las pruebas juntas, revelando que ella también desea tener un bebé.

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