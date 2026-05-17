Un secreto del pasado sale a la luz en 'Sueños de libertad': Fina descubre la verdad sobre Marta y Chloe

La calma nunca dura demasiado en la colonia de la familia de la Reina. En el avance del próximo episodio de Sueños de libertad, la tensión se traslada al terreno de las confesiones inesperadas. Fina, que vive un momento de gran intensidad tras su reciente reencuentro con Marta, se topará de bruces con una realidad que desconocía por completo: la pasada relación sentimental entre Marta y Chloe. Este descubrimiento amenaza con desestabilizar la confianza de la joven, quien ahora debe procesar que dos de las personas más importantes de su entorno le ocultaron un capítulo clave de sus vidas.

Este giro narrativo pone a Marta en una situación sumamente comprometida. Justo cuando su relación con Fina parecía encontrar un nuevo camino de esperanza, el fantasma de sus secretos del pasado regresa para poner a prueba la solidez de su amor. ¿Cómo reaccionará Fina ante esta "traición" por omisión? El próximo capítulo explorará las consecuencias de esta revelación, que no solo afectará a la pareja protagonista, sino que cambiará para siempre la dinámica de amistad y lealtad entre las tres mujeres en un entorno donde la verdad siempre tiene un precio.