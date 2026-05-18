Antonio Maíllo, responde al candidato de Adelante Andalucía: "No somos muletilla del PSOE"

Tras conocer los resultados electorales de Andalucía, hemos podido hablar con Antonio Maíllo, candidato de Por Andalucía. El partido de izquierda "transformadora", como él la define, ha mantenido los mismos resultados que en 2022 en las recientes elecciones: 5 escaños.

Un resultado que previo a la jornada electoral, según indicó, significaría para él un fracaso. A día de hoy, con los datos ya sobre la mesa, Maíllo asegura que no han conseguido "las expectativas de crecimiento". "Esta claro que no hemos conseguido el objetivo principal, que era que no consiguiera gobernar Moreno Bonilla y lograr un cambio de gobierno", afirmaba.

"Queremos ser útiles, no una estrategia"

Entre las izquierdas alternativas, Por Andalucía se ha visto superada por Adelante Andalucía en cuanto a escaños. De hecho, los segundos presumen de haber impedido la mayoría absoluta de los populares y señala al partido de Maíllo por el seguidismo que tiene del partido socialista, tildándolos como "la muletilla del PSOE".

El candidato entrevistado niega por completo la calificación que se atribuye a su formación y expone "una obviedad: formamos parte del gobierno de España". "A la gente no hay que tomarla por tonta y decirle lo que no somos", añadía al respecto.

"Nos hemos quedado en el mismo número de diputados con un grupo parlamentario que va a ser bastante cohesionado para el trabajo que va a hacer", comentaba Maíllo. Además, ante esto resaltaba su papel dentro del contexto político andaluz que se va a vivir a partir de ahora: "Queremos ser útiles, no queremos estar en la oposición como objetivo estratégico. Uno no está para calentar el sillón ni los escaños, está para contribuir en la batalla política".

En medio de la autocrítica, hacia hincapié en que tienen que "analizar y tomar nota", pero al mismo tiempo alardeaba de no haber desaparecido, tal y como decía que había quienes pensaban que iba a pasar.

"Izquierda unificada"

Gabriel Rufián, diputado de ERC, comentaba en redes sociales sobre los resultados andaluces que "es el momento de las izquierdas soberanistas". Con ello, ha apelado de nuevo a su idea de que se evite la división electoral y se prime a nivel de circunscripción electoral a las candidaturas con más opciones.

Ante esto, Antonio Maíllo respondía mostrado negativa hacia el troceo de la izquierda y defendiendo "que haya una izquierda unificada con un proyecto para todo el país". "No le vamos a dejar ese espacio únicamente al PSOE", subrayaba.

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