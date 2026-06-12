Ester Muñoz, PP, sobre los últimos ataques del PSOE al Tribunal Supremo: "Solo prevarican los jueces que investigan al Partido Socialista"

El Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, que preside José Félix Tezanos, ha publicado su ultima encuesta de intención de voto. En ella la ventaja que venía otorgando al Partido Socialista sobre el PP ya no es tal. Cae cinco puntos tras la imputación de ZP y el avance del escándalo de las 'cloacas de Ferraz', con Leire Díez a la cabeza.

Ester Muñoz, diputada y portavoz del Partido Popular en el Congreso, menciona la colonización de distintos organismos públicos que viene denunciando su partido desde hace años, menciona a parte del CIS, a la Guardia Civil, con su directora salpicada por el escándalo de Leire Díez y las 'cloacas de Ferraz'; a la Fiscalía y Álvaro García Ortiz: "Esto forma parte de todo ese aparato que ha montado el Partido Socialista para engañar a los españoles".

No da credibilidad a los últimos datos publicados por el CIS, al que atribuye la intención de "inducir a la gente a pensar que él (Pedro Sánchez) puede volver a ganar las elecciones" y se plantea cuál sería la realidad de la intención de voto de los españoles: "No me quiero imaginar lo que estarán tasando el resto de encuestadoras, que son formales".

La "vieja táctica" de Pedro Sánchez

Las recientes palabras del ministro Óscar López todavía resuenan por los pasillos de los organismos judiciales. El titular de la cartera de Transformación Digital

y Función Pública de España afirmaba que "hay jueces que prevarican", y desde el PP rechazan lo que consideran un ataque constante a la independencia judicial. Acusan al PSOE de poner en marcha una campaña de ataque "para no tener que asumir responsabilidades". Muñoz dice tener identificada la táctica "muy vieja" de Pedro Sánchez de, asegura, coacciones del Gobierno al poder Judicial.

La fortuna de Zapatero

"Pillado con el carrito del helado"

La portavoz de los populares no entraba a valorar sobre la prescripción, o no, de los presuntos delitos de José Luis Rodríguez Zapatero, en relación con las numerosas joyas que encontró la UCO en la caja fuerte de su despacho. De ser un regalo no declarado -como afirmarían-, el delito fiscal habría prescrito si el expresidente puede probar que lo recibió con anterioridad a 2021.

El valor de las joyas, según la prestigiosa joyería a la que ha encargado el juez Pedraz la tasación, asciende según los peritos a 1,3 millones de euros. Una cantidad muy alejada de la expresada por Zapatero y su portavoz, Luis Arroyo, quienha pedido perdón públicamente por ello:

"Ha dicho que se ha equivocado cuando le hemos pillado con el carrito del helado", opinaba Ester Muñoz del renuncio del expresidente y su representante. Exige explicaciones sobre el origen y el porqué de la ocultación de los ostentosos collares y pendientes de diamantes y otras piedras preciosas.

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