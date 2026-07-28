Contradicción entre Casa Real y los paparazzi: ¿Cuánto tiempo y por qué ha estado el rey Juan Carlos en Mallorca?

Ocho años después de su última visita, el rey emérito Juan Carlos I ha regresado a Mallorca. Lo ha hecho para asistir al cumpleaños de uno de sus amigos más cercanos, Miguel Arias, en una estancia relámpago que ha durado apenas 19 horas y que ha vuelto a situar el foco en sus movimientos y en la relación con la Casa Real.

Juan Carlos I aterrizó el domingo en Palma, a las 13:45 horas, a bordo de un jet privado. Desde el aeropuerto se trasladó en un convoy de tres vehículos hasta el restaurante donde se celebraba el cumpleaños de Miguel Arias. Allí coincidió con buena parte de la familia real: la reina Sofía y varios de sus nietos. Los grandes ausentes fueron los reyes Felipe VI y Letizia.

Felipe y Letizia, los ausentes estrella

Tras la celebración, el rey emérito se dirigió al Palacio de Marivent, donde estos días se alojan la reina Sofía y sus nietos. Según varios fotógrafos, Juan Carlos I habría pasado allí la noche e, incluso, aseguran disponer de imágenes que lo demostrarían. Sin embargo, la Casa Real ha desmentido esa información y sostiene que el emérito no pernoctó en el palacio, insistiendo en que se trató de una visita de carácter estrictamente privado.

A las siete de la mañana del lunes abandonó el recinto y, tres horas después, despegó de Palma de regreso en su jet privado.

La visita ha vuelto a generar interrogantes sobre la coordinación con Zarzuela. Aunque no ha trascendido si Felipe VI fue informado previamente del viaje, la Casa Real se ha limitado a remarcar el carácter privado del desplazamiento y ha negado que el rey emérito pasara la noche en Miravent, pese a las informaciones publicadas en sentido contrario.

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