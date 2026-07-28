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Vídeo: la brutal agresión y humillación a una menor en Moguer

La investigación ya ha sido remitida a la Fiscalía de Menores y también analiza la difusión del vídeo en redes sociales.

Agresión Moguer

Brutal agresión a una menor en Moguer | Antena 3 Noticias

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Celia de Santiago
Celia de Santiago
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La Guardia Civil ha identificado a las menores que aparecen en el vídeo difundido en redes sociales en el que varias adolescentes humillan y agreden a otra menor en la localidad onubense de Moguer. La investigación continúa abierta y las diligencias ya han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de Huelva.

Según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva, la denuncia ya ha sido formalizada tanto por la agresión sufrida por la víctima como por la posterior difusión de las imágenes en distintas plataformas digitales, un aspecto que también centra ahora parte de las pesquisas.

Investigación por la difusión de las imágenes

El Equipo de Policía Judicial mantiene abiertas las actuaciones para determinar cómo se difundió el vídeo y esclarecer si se produjo una divulgación no autorizada de imágenes de otras menores que también han sido señaladas como presuntas implicadas en los hechos.

La investigación pretende aclarar el recorrido que siguió la grabación hasta hacerse viral, así como las posibles responsabilidades derivadas de su difusión a través de redes sociales y otros canales digitales.

La Guardia Civil recuerda la protección de los menores

A raíz de este caso, la Guardia Civil ha recordado que compartir imágenes o datos personales de menores sin la autorización correspondiente está prohibido por la legislación vigente.

El Instituto Armado advierte de que este tipo de conductas puede constituir un delito contra la intimidad y, además, acarrear sanciones administrativas por vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Mientras avanzan las diligencias, el caso permanece en manos de la Fiscalía de Menores de Huelva, que analizará la documentación remitida por los investigadores para determinar las actuaciones que correspondan respecto a las menores implicadas.

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