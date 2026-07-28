El impresionante verano de David en La Pista: pleno al ritmo de ‘La mordidita’

Desde que David se ha puesto en modo verano, su rendimiento en La Pista ha mejorado de forma notable. Ha vuelto a demostrarlo con el temazo que ha sonado en este programa en el duelo entre los concursantes. De hecho, con su pleno, se puede decir que le ha dado ‘La mordidita’ a la prueba.

Lo único que le ha faltado al concursante barcelonés es bailar, aunque algún amago ha hecho sentado. Roberto Leal ya avanzaba que tocaba una canción “movidita”, y bromeaba con que era perfecta para que David y Javier pudieran sacar su “duende”.

El primer fragmento ha sido suficiente para que el capitán del equipo naranja reconociera a Ricky Martin. ¡Hasta ha cantado el estribillo! En realidad, se ha quedado en el título, pero lo ha entonado perfectamente. “Cómo está David, madre mía, este veranito”, ha exclamado Roberto al reconocer el mordisco de cinco segundos que acababa de firmar. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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