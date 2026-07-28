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El Hormiguero
Roberto Leal confiesa en El Hormiguero el disparatado susto que vivió en su propia casa
El presentador reveló cuál ha sido el momento en el más miedo ha pasado en su casa.
El presentador acudió a Pablo Motos para presentar su primera novela. Durante la charla, relató el sobresalto que sufrió de madrugada cuando la alarma de su hogar saltó y la seguridad le alertó de un movimiento sospechoso que resultó ser una toalla.
Al revisar las cámaras tras la falsa alarma, el invitado volvió a asustarse al ver a un hombre en su cocina. Sin embargo, el pánico duró poco: al fijarse bien, descubrió que la figura que aparecía en las imágenes era él mismo.
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