Roberto Leal confiesa en El Hormiguero el disparatado susto que vivió en su propia casa

El presentador acudió a Pablo Motos para presentar su primera novela. Durante la charla, relató el sobresalto que sufrió de madrugada cuando la alarma de su hogar saltó y la seguridad le alertó de un movimiento sospechoso que resultó ser una toalla.

Al revisar las cámaras tras la falsa alarma, el invitado volvió a asustarse al ver a un hombre en su cocina. Sin embargo, el pánico duró poco: al fijarse bien, descubrió que la figura que aparecía en las imágenes era él mismo.

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