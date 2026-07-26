Marvel reúne a los héroes del UCM y a los X-Men: así ha sido la espectacular presentación de Vengadores: Doomsday en la Comic Con

Marvel Studios volvió a revolucionar la Comic-Con de San Diego con sus anuncios, dando un golpe encima de la mesa para quienes señalan que los proyectos de la Casa de las Ideas ya no tienen el mismo hype que antes.

Tras revelar que Ryan Gosling será el nuevo Ghost Rider y presentar al actor que dará vida al nuevo Black Panther, el estudio cerró su panel con el plato fuerte de la noche: la multitudinaria presentación de Vengadores: Doomsday, la película que reunirá a los héroes del UCM con los X-Men originales.

El escenario se llenó con buena parte del reparto de la película, encabezado por Robert Downey Jr., Chris Evans, Anthony Mackie, Paul Rudd, Simu Liu, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Hayley Atwell o los hermanos Russo, directores de la cinta. Sin embargo, uno de los momentos más aplaudidos llegó con la aparición de varias de los estrellas que dieron vida a los mutantes en la saga de X-Men de Fox.

Pedro Pascal y Chris Evans en la presentación de Vengadores: Doomsday en la Comic-Con | Gtres

James Marsden (Cíclope), Rebecca Romijn (Mística) y Kelsey Grammer (Bestia) subieron juntos al escenario junto a otros actores como Tenoch Huerta (Namor) o algunos miembros de los Thunderbolts como David Harbour o Lewis Pullman. Aunque Patrick Stewart, Ian McKellen y Alan Cumming no asistieron al panel, Marvel confirmó que también retomarán sus respectivos personajes en la película.

Hannah John-Kamen, Lewis Pullman, Kelsey Grammer, Rebecca Romijn, James Marsden y Tenoch Huerta en la Comic-Con de San Diego | Gtres

Junto a ello, los asistentes pudieron ver en exclusiva un avance de la película tras el tráiler revelado recientemente que, según las descripciones de medios como Variety tras el panel, presenta a un Doctor Doom procedente de la Tierra-828, revelando parte de su pasado y su relación con los Cuatro Fantásticos, especialmente con Sue Storm. El villano aparece comandando un ejército de Centinelas en una batalla contra los héroes del UCM.

El avance también muestra el encuentro entre los Vengadores y los Cuatro Fantásticos, obligados a colaborar para salvar sus realidades del colapso multiversal.

Escena de Vengadores: Doomsday | Marvel Studios

La sorpresa final de la noche la protagonizó Ryan Reynolds. El actor irrumpió por sorpresa vestido con una nueva versión completamente gris del traje de Deadpool, un aspecto que llamó inmediatamente la atención y que parece anticipar una nueva etapa del personaje, que llevaba este diseño en los cómics de X-Force. Eso sí, todavía no está confirmado que Deadpool vaya a participar en la película.

Con el regreso de los hermanos Russo, los X-Men y Robert Downey Jr. convertido en Doctor Doom, Marvel ha dejado claro que Vengadores: Doomsday será el mayor acontecimiento cinematográfico del estudio antes de Secret Wars.