Eduardo ‘El Campanero’, tras ganar La Voz Kids: “Me llevo los consejos de Orozco en el corazón”

Eduardo ‘El Campanero” nos ha confesado que cuando Eva González dijo su nombre no se lo podía creer, se le vinieron a la cabeza todas las veces que había visto a otros niños ganar en ediciones pasadas y ha reconocido que fue un sentimiento muy extraño.

Por otro lado, no podíamos dejar de preguntarle por su abuelo, el gran referente del joven talent. El ganador de La Voz Kids ha recordado con alegría el abrazo tan emocionante que compartió con su abuelo tras proclamarse ganador.

Además, el talent ha asegurado que se ha llevado un aprendizaje muy valioso de cada uno de los coaches. Por ejemplo, nos ha explicado que Fonsi le ha enseñado a “echarle muchas ganas a las cosas”.

Por supuesto, Orozco, su coach, se ha encargado de darle unos consejos muy valiosos que Eduardo ‘El Campanero’ se ha guardado en su corazón para siempre. También ha reconocido que desde su paso por el programa hay mucha gente que lo saluda y lo felicita por la calle: “a mí eso me encanta”, ha reconocido el cantante emocionado.

¡No te pierdas las declaraciones del ganador de La Voz Kids al completo en el vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas