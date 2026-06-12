¿Siguió el Fiscal General indicaciones de 'la fontanera'?: "Da la orden de investigar a la jueza Biedma, siguiendo lo que escribe Leire Díez"

Hace varias semanas que trascendieron al ojo público las presiones que habría recibido la jueza Beatriz Biedma, contra la que incluso se utilizó Inteligencia Artificial para crearle un supuesto amante. La campaña de desprestigio y desestabilización se orquestaría desde antes incluso de coger las riendas del caso de David Sánchez, a tenor de las nuevas informaciones publicadas por el medio digital 'El Confidencial'.

La periodista Lorena García explicaba que según esta publicación el entonces fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, habría cumplido la petición de Leire Díez de amedrentar a la jueza Biedma.

La agenda de Leire Díez recoge una "Estrategia" de acoso y derribo contra la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.

Una primera vía de actuación consistía en una querella que se interpuso apenas 48 horas después de que Biedma se hiciera cargo del proceso que investiga a David Sánchez por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. El encargado de presentar esa querella fue además el ex juez Luis Sáenz de tejada, del que Susana Griso explicaba: "¡Fue expulsado de la carrera judicial porque había abusado sexualmente, maltratado, a su mujer!".

"Es mucho peor incluso"

Cuando la vía del ex juez no prosperó, explicaba Lorena, es cuando Leire recurrió a la Fiscalía. En un primer momento, una fiscal subordinada de García Ortiz concluyó que no habría indicios de delito. Sin embargo y según 'El Confidencial', el FG la corrigió y tramitó una denuncia contra la jueza del hermano de Pedro Sánchez: "Da una orden para investigar a la jueza Biedma, siguiendo lo que escribe Leire Díez", como se refleja en un escrito firmado por García Ortiz.

Pilar Rodríguez Losantos presidenta de 'OkDiario' atribuía una gravedad aún mayor a los hechos que el simple trámite de la persecución de oficio de un delito. El procedimiento que contempla la supuesta injerencia de García Ortiz sería "completamente anómalo".

La periodista relataba que en el momento que esa nueva querella llegó a Badajoz, esta "se archivó sin que se abrieran ni siquiera diligencias porque se vio que era un absoluto disparate".

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