Manuel se jugó la vida para ayudar en el incendio de la Vall d'Uixó: ha perdido el coche y le piden cientos de euros por el rescate de sus perros

El incendio forestal de la Vall d'Uixó cumple ya su tercer día dejando tras de sí un paisaje completamente desolador. Donde antes había monte y vegetación, ahora solo quedan hectáreas calcinadas, viviendas dañadas y vecinos que intentan asumir la magnitud de las pérdidas. A escasos metros del origen del fuego, la casa de los familiares de Manuel ha quedado prácticamente destruida. También su coche ha sido devorado por las llamas, a pesar de que él fue uno de los primeros en colaborar para intentar frenar el avance del incendio.

Con tan solo 22 años, Manuel no dudó en acudir el pasado sábado, cuando comenzó el fuego, para ayudar junto a los bomberos en el desalojo de los vecinos de la zona. "Vinimos y empezamos a ver si quedaba alguien más para desalojar y vimos que no había nadie. Empezamos a apagar el fuego, lo primero que veíamos qué se podía hacer", relata.

Durante el caos también desaparecieron dos de sus perros, que finalmente fueron recogidos y trasladados hasta Vinaròs. Sin embargo, Manuel denuncia que recuperarlos supone un coste que no puede asumir. "He pedido ayuda a la alcaldesa y no me han contestado porque son 180 euros por recoger a los perros en Vinaròs, que se los han llevado allí, y son 180 euros, más 30 euros diarios", explica.

Ante la situación, ha decidido organizar una red de ayuda ciudadana. Ha creado un grupo para coordinar labores de limpieza del monte y recoger agua y comida para los animales afectados por el incendio. La respuesta, asegura, está siendo positiva. "Se ha puesto una empresa en contacto con nosotros para ayudarnos, para facilitar pienso, furgonetas, camiones... Nos ha proporcionado de todo. La gente se está volcando bastante y, si lo difundimos, va a venir más gente a ayudar".

Pero la solidaridad no logra aliviar el dolor de contemplar por primera vez los destrozos que ha dejado el fuego en la vivienda de su familia. "Todo lo que se ha perdido en la parte de dentro, los recuerdos, todo. Se nos ha quemado el coche, lo hemos perdido todo, la maquinaria agrícola, todo. No ha quedado nada y la casa en breve se cae."

A pesar de las pérdidas materiales, Manuel asegura que no piensa rendirse cuando se le pregunta si le quedan fuerzas para afrontar lo que viene: "Sí, de eso tranquilo que sí que nos queda", respondía.

Su relato también deja una dura crítica sobre cómo se desarrollaron las labores de extinción en los momentos más complicados del incendio. Preguntado por la presencia de los servicios de emergencia para comprobar el estado de la vivienda, asegura que se sintieron solos. "Nadie. Desde el primer día llevamos solos con el fuego. Los bomberos se fueron porque no tenían ni agua. Estuvimos nosotros con el vecino, con bombas de agua desde la piscina, tirando agua, apagando y cortando pinos para hacer cortafuegos."

Mientras el incendio continúa activo y los equipos de extinción siguen trabajando en la zona, los vecinos comienzan ya otro desafío: reconstruir sus vidas entre las cenizas. Historias como la de Manuel reflejan el impacto humano de un incendio que ha reducido a escombros viviendas, vehículos, campos de cultivo y años de esfuerzo.

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