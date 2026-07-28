"Es más importante que mis vecinos estén dentro que fuera": los alcaldes de los pueblos exigen devastados volver a casa

Varios municipios del oeste de Madrid siguen vacíos casi una semana después de que los incendios arrasaran miles de hectáreas en la zona. Sus vecinos continúan realojados en polideportivos de localidades cercanas, mientras esperan luz verde para volver a sus casas. En Espejo Público, tres alcaldes de los pueblos más golpeados por las llamas —Jaime Peral, de Navas del Rey; David Segovia, de Pedro Bernardo; Germán Ulloa, de Piedralaves y Vanesa Muñoz— han descrito la angustia de sus vecinos, han pedido explicaciones a las autoridades y han reclamado que se les permita regresar a sus municipios, que asegurando, algunos de ellos, que ya no corren peligro.

"El pueblo está vacío": Jaime Peral pide que le dejen volver a Navas del Rey

El edil de Navas del Rey, Jaime Peral, ha sido el más contundente al denunciar que su municipio permanece cerrado pese a que, según defiende, la amenaza del fuego ya ha pasado. Peral ha explicado que llevan días reclamando una reunión con el equipo operativo para que se autorice la vuelta de los vecinos, convencido de que no existe ya ningún riesgo real: el combustible en la zona, ha explicado, ya se ha quemado, por lo que un rebrote sería, en sus palabras, "matemáticamente imposible".

El regidor ha pedido que sean las propias autoridades quienes se desplacen hasta el terreno para comprobarlo de primera mano. "Lo que quiero es que vengan, que lo vean, que lo analicen a pie de campo y que tomen una decisión", ha reclamado, admitiendo que en ocasiones cuesta mantener la calma ante la situación. Peral ha subido el tono al defender que sus vecinos están mejor en sus casas que realojados: "Aquí voy a meter a mis hijos, a mi mujer, a mi familia y a mis vecinos. El mayor cortafuegos que hay son 4.500 hectáreas de término que están achicharradas", ha explicado, insistiendo en que ya no hay combustible que pueda arder cerca de la localidad.

El edil de Pedro Bernardo exculpa a su teniente alcalde tras sus declaraciones sobre los efectivos que aún continúan extinguiendo las llamas

David Segovia, ha hablado en el programa, bajo la sombra de la desafortunada frase de su teniente alcalde, quien había denunciado públicamente que "hay cuadrillas de bomberos paradas, es una puta vergüenza". Segovia ha optado por pedir comprensión hacia su compañero antes que distanciarse de él: "Fruto de la tensión acumulada pudo decir esas palabras, pero lo importante es lo que se ha hecho todos juntos", ha defendido, atribuyendo el desahogo al cansancio de noches enteras apagando fuegos.

El regidor ha querido agradecer la acogida del pueblo de San Pedro, donde están siendo realojados sus vecinos, aunque ha insistido en que la prioridad ahora es recuperar la normalidad: "Ya no tiene sentido que mi gente esté fuera y el pueblo esté vacío. La gente necesita trabajar y destensionar tanta tensión acumulada", ha reclamado al director operativo del dispositivo contra incendios. También ha exigido hacer lectura de la catástrofe, exigiendo la limpieza de los bosques y un cambio en las políticas forestales.

Germán Ulloa, el edil destrozado por el fuego "El incendio llegó hasta la plaza del pueblo"

El regidor de Piedralaves, Germán Ulloa, ha recordado el momento en el que las llamas alcanzaron el corazón de su localidad. "Nunca me pude llegar a imaginar que el incendio llegara hasta la plaza del pueblo", ha explicado, describiendo cómo allí se concentraron Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y varios vecinos en una situación que ha calificado de "muy caótica". Ver a los mandos de la Guardia Civil visiblemente nerviosos, ha reconocido, fue el momento en que más se hundió.

Ulloa ha evitado hacer valoraciones sobre si el operativo ha funcionado mejor o peor, insistiendo en que la magnitud del incendio "sobrepasa los límites de cualquier operativo" que se hubiera desplegado. El alcalde ha querido destacar especialmente la labor de los bomberos voluntarios, citando el caso de un efectivo de Salamanca que encadenó tres turnos seguidos pese a no tener obligación de acudir.

La alcaldesa de Casavieja se rompe en directo

La regidora de Casavieja ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la conexión al recordar, entre lágrimas, la noche en la que el fuego cercó por completo su municipio. "El sábado vivimos un infierno, el fuego nos rodeó completamente", ha relatado, explicando que se quedó junto a un grupo de voluntarios decidida a no abandonar el pueblo, con cerca de un centenar de personas combatiendo las llamas en la sierra. La situación llegó a un punto límite: "Nos quedamos atrapados, literalmente, siendo la zona más segura el centro del pueblo porque nos rodeó completamente".

La alcaldesa ha aprovechado también para disculparse ante los vecinos desplazados por la falta de información durante los peores momentos del incendio, alegando graves problemas de conectividad que le impidieron mantener el contacto con el operativo que sí tuvieron otros municipios cercanos. Ha explicado que no contó con la misma suerte que su "vecino y compañero" Germán Ulloa, alcalde de Piedralaves, al que ha dicho tener "muchísimo cariño" y que sí pudo coordinarse en todo momento con los mandos y con la UME, mientras que ella no tuvo "ningún contacto ni ningún tipo de información". Visiblemente afectada por la magnitud de los daños, ha resumido con una frase el temor que atraviesa ahora a todo el pueblo: "Realmente no sé si nos queda algo".

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