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Las joyas halladas en el despacho de Zapatero alcanzan un valor de 1,3 millones de euros

La tasación encargada por la Audiencia Nacional multiplica las estimaciones iniciales realizadas por el entorno del expresidente tras el registro efectuado en mayo.

Decenas de collares, brazaletes, relojes y otras joyas en una caja fuete de Zapatero-.

Las joyas halladas en el despacho de Zapatero alcanzan un valor de 1,3 millones de euros | Antena 3 Noticias

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Las 103 joyas localizadas durante el registro del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero han sido valoradas en 1,3 millones de euros. La cifra procede de la tasación realizada por la joyería Ansorena, a petición del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, con la colaboración del Instituto Gemológico Español.

El informe sitúa el valor de las piezas muy por encima de las estimaciones que habían trascendido tras la intervención. Desde el entorno del expresidente se había señalado que el conjunto tendría un valor aproximado de entre 30.000 y 50.000 euros.

El origen de las piezas

Las joyas fueron encontradas el pasado 19 de mayo en una caja fuerte durante el registro judicial del despacho de Zapatero. Durante aquella actuación, la secretaria del exjefe del Ejecutivo, Gertrudis Alcázar, explicó a los agentes que las piezas procedían de distintas fuentes familiares.

Según su relato, parte de las joyas corresponderían a una herencia recibida por Sonsoles Espinosa, esposa del expresidente. También indicó que algunas habrían sido recibidas como obsequio durante viajes y que otras pertenecerían a la madre de Zapatero.

La tasación incluye un total de 103 objetos de joyería. Entre ellos figuran varios conjuntos de pendientes, anillos y pulseras con piedras de distintos colores, además de collares, brazaletes y otros complementos.

El inventario recoge tres conjuntos plateados decorados con piedras azules, verdes y rojas, varias pulseras con gemas de diferentes tonalidades, collares de color verde, una cruz en tonos dorados y plateados y dos brazaletes dorados.

La valoración elaborada por Ansorena pasa ahora a incorporarse a la investigación que dirige la Audiencia Nacional. El informe permitirá a los investigadores determinar con precisión el valor patrimonial de las piezas intervenidas y contrastarlo con la documentación incorporada a la causa.

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