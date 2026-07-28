Miguel Bosé pasará sus vacaciones junto a sus cuatro hijos en Mallorca antes de asentarse definitivamente en Andorra

Miguel Bosé se ha mudado a Andorra tras varias décadas residiendo en México. Un acontecimiento que a su expareja Nacho Palau parece haberle gustado tras haber reconocido que "tenía muchas ganas" de que eso pasara porque así podrían volver a reunirse todos los hermanos que hasta entonces habían estado separados por miles de kilometros de distancia.

El cantante ha reaparecido en el aeropuerto de Madrid tras su mudanza definitiva a Andorra. Allí confesó ante los micrófonos que se encontraba bien y que estaba cansando durante el verano.

Sin embargo, su estancia en la capital ha sido breve, al menos por el momento, ya que se le vio paseando por el aeropuerto de Mallorca el pasado viernes en torno a las 20:24 horas de la tarde. Iba acompañado de sus hijos, de hecho, la fotografía que ha salido a la luz, aparece con dos de ellos.

El periodista Julián Aguirre lo confirma, está pasando sus vacaciones en una casa en el centro de la isla en medio de un socarral, "un paraíso" con piscina. Como se sabe, siempre busca la privacidad para él y sus hijos, está con sus cuatro hijos, tanto los suyos biológicos como los de Palau.

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