Susanna Griso y Luis Enríquez se casan en una romántica boda: los secretos del enlace y todos los invitados

Después de casi cuatro años de relación, Susanna Griso y Luis Enríquez ya son marido y mujer. La presentadora de Espejo Público y el exconsejero delegado del Grupo Vocento han sellado este sábado su historia de amor con una romántica boda celebrada en la finca La Gavina, en S'Agaró (Costa Brava), rodeados de familiares y amigos en una ceremonia cargada de emoción.

La pareja, que siempre ha mantenido su noviazgo alejado del foco mediático, ha dado un paso más en su relación en un día muy especial en el que no han faltado los gestos de cariño y las lágrimas de emoción.

Susanna Griso y Luis Enríquez en su boda | Gtres

La ceremonia ha estado marcada por momentos muy significativos. Susanna ha llegado al altar del brazo de su hijo mayor, mientras un emocionado Luis Enríquez la esperaba visiblemente conmovido. Antes del intercambio de alianzas, un grupo de jóvenes ha interpretado varias canciones para los novios y el político Jaime de los Santos, uno de los invitados, ha sido el encargado de pronunciar el primer discurso de la celebración.

Uno de los instantes más emotivos lo ha protagonizado precisamente el hijo mayor de la periodista, que ha dedicado unas palabras a la pareja antes de fundirse en un sentido abrazo con el ya marido de su madre. Después, se ha acercado a Susanna para rodearla con los brazos y darle un cariñoso beso en el hombro, un gesto que ha emocionado a muchos de los asistentes.

Susanna Griso con su hijo llegando a su boda | Gtres

Antes de la llegada de la novia, Luis Enríquez ha atendido brevemente a los medios de comunicación, confesando entre sonrisas que sería él quien hablara con la prensa por deseo de Susanna. "Tengo que hablar porque me lo ha pedido ella. Ella no quería hablar, pero quería que hablara yo. Y nada, serán tres minutitos de nada particular", ha comentado con naturalidad mientras esperaba uno de los momentos más importantes de su vida.

Tras darse el esperado Sí, quiero, los recién casados han posado felices ante las cámaras, intercambiando un romántico beso y brindando por el comienzo de esta nueva etapa como marido y mujer.

Susanna Griso y Luis Enríquez en su boda | Gtres

Ya convertidos en matrimonio, la presentadora ha desvelado cuál será el destino de uno de los símbolos más tradicionales de cualquier boda: el ramo de novia. "Pues lo voy a regalar a Blanca, a su hija sí, porque mis hijos no mucho", ha explicado entre risas, dejando claro que será la hija de su ya marido quien reciba este significativo recuerdo del enlace.

Por su parte, el empresario no ha ocultado la emoción que sintió al ver aparecer a su mujer vestida de novia. "Sí, maravillosa, te dije. Maravillosa, impresionante, corta la respiración", ha asegurado, dejando patente la admiración que siente por su ya esposa.

Susanna Griso en su boda | Gtres

Antes de la ceremonia, varios de los invitados atendieron a los medios de comunicación, desvelando algunos de los detalles que habían preparado para los novios.

Uno de los momentos más divertidos lo protagonizaron Gema López y Nando Escribano, que no dudaron en bromear con la posibilidad de hacerse con el tradicional ramo de novia.

Quien también quiso pronunciarse sobre el enlace fue la escritora y periodista Marta Robles, que defendió con firmeza la decisión de sus amigos de casarse pasados los 50 años, rechazando cualquier debate sobre la edad.

Por su parte, Miquel Valls desveló uno de los secretos mejor guardados de la celebración: un baile sorpresa que los invitados habían preparado para los recién casados. Sin embargo, el periodista confesó entre risas que no había tenido tiempo de ensayar la coreografía.

La finca también recibió a otros invitados como María Zurita, Lorena García, Pilar Vidal, José Luis López El Turronero, Maite Casademunt, Roberto Brasero, Pedro J. Ramírez, Cruz Sánchez de Lara y numerosos familiares y amigos de la pareja, que fueron llegando poco a poco para compartir con Susanna y Luis una jornada muy especial.

José Luis López El Turronero y María Zurita, entre los invitados a la boda de Susanna Griso | Gtres

Con esta boda, Susanna Griso y Luis Enríquez culminan una historia de amor que comenzó en 2022, poco después de que la periodista pusiera fin a su larga relación con Íñigo Afán de Ribera. Ahora, la pareja inicia una nueva etapa juntos marcada por la misma complicidad que han demostrado desde el inicio de su romance.