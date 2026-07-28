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Paco Castañares advierte de la expansión de los incendios: "Se puede convertir en otra cosa que no hemos tenido hasta ahora"

El experto forestal analiza el mapa de incendios, teniendo en cuenta la evolución en los pueblos de Ávila.

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Sofía Avendaño
Publicado:

El incendio en Ávila sigue siendo todo un desafío para los equipos de emergencia y los voluntarios que luchan contra las llamas. El incendio originado en Burgohondo ya supera las 50.000 hectáreas calcinadas y está resultando como el peor de la historia de España.

Durante esta pasada noche, los operativos han trabajado sin parar para intentar apaciguar un poco el perímetro de los focos principales antes de que llegue una nueva ola de calor.

Tal y como ha expuesto el ministro de interior Fernando Grande-Marlaska, actualmente se está llevando a cabo una operación "contra reloj", ya que a partir de las 11 de hoy "va a entrar un viento sur que puede complicar la situación y las propias condiciones meteorológicas del mismo fuego".

"Van a surgir nuevos incendios"

En este contexto, Paco Castañares también ha respaldado esta afirmación del ministro. El experto forestal cuenta de que la situación podría complicarse aún más. "A partir del mediodía de mañana va a tener unas condiciones muy parecidas a cuando se provocó la explosión junto al combustible", explica.

Además, el experto advierte de que "van a surgir nuevos incendios y se puede provocar que el incendio se convierta en otra cosa diferente que no hemos tenido hasta ahora", haciendo referencia a que podría llegar a generarse algo peor.

Centrándose en el mapa de incendios, Castañares señala la zona en la que se encuentra el municipio de Casillas. Según comenta, por esa zona "hay una posibilidad de avance hacia el este y hacia el sur. El incendio puede avanzar, sin freno, hacia Castilla la Mancha".

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