Vídeo: Las impactantes imágenes de un tornado "extremadamente peligroso" que golpea con fuerza el noreste de Wisconsin

En Estados Unidos, un tornado ha causado estragos en Wisconsin. El Servicio Meteorológico Nacional ha descrito el tornado como "extremadamente peligroso" y emitió una advertencia de tornado por situación peligrosa.

El ciclón golpeó en la tarde del lunes Menasha y Appleton, dañando viviendas, arrancando árboles y dejando a miles de personas sin electricidad.

Las autoridades locales dicen que están respondiendo a numerosas llamadas relacionadas con la tormenta y han instado a los residentes a permanecer en interiores mientras evalúan los daños.

El tornado, tras impactar en Menasha, se desplazó hasta el lago Winnebago y se disipó sobre el agua. La calificación de intensidad del tornado es de al menos EF-2, según una evaluación preliminar de daños del Servicio Meteorológico Nacional.

Según informaciones de la CNN, las autoridades dieron instrucciones a la población en la zona de Menasha: "Si actualmente se encuentra en su casa o está atrapado en el área que ha resultado dañada, le pedimos que se resguarde en el lugar y permanezca adentro", dijo el jefe de policía de Menasha, Matthew Albrecht.

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