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Crisis PSOE

Cándido Méndez: "El ministro Óscar López mentalmente ya está en la oposición"

Cándido Méndez cree que las declaraciones del ministro Óscar López se corresponden con alguien que está en la oposición y no en primera línea de Gobierno. "Si lo dice alguien del Gobierno tiene que decir que se va a querellar", señala.

Cándido Méndez en Espejo Público.

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Laura Simón
Publicado:

Cándido Méndez, el que fuera secretario general de UGT, ha analizado en Espejo Público las declaraciones del ministro para la transformación digital y la función pública Óscar López. En una comparecencia pública con motivo de una entrega de premios López afirmaba que los jueces prevarican. Matizando que si no lo hacen todos, sí alguno de ellos y que cuando no son ellos lo puede hacer el entorno.

Méndez lo tiene claro y piensa que "Óscar López mentalmente ya está en la oposición". Cree que ese tipo de declaraciones se hacen desde partidos en la oposición. "Si lo dice un ministro de un Gobierno tiene que decir que se va a querellar y ese anuncio no lo hace", mantiene.

"Podría ser que el ministro con estas declaraciones quiera oficiar de agradador"

Además, hace suyas las palabras de Susana Díaz en las que se pregunta si el ministro con estas declaraciones quiere oficiar de "agradador". En cualquier caso ve esto "un elemento impropio de un ministro de España".

Para Cándido Méndez los asuntos de corrupción que salpican al partido son "el asunto más serio que ahora mismo tiene que afrontar el Gobierno". "El PSOE es mucho más que aquellas personas que se está viendo que pueden tener relación". Cree Méndez que estas actuaciones pueden ser un patrón que hay una manera de abordar las tareas vinculadas con problemas que tiene el Gobierno por el cual "se usan personas en paralelo", como en este caso ha sido Leire Díez.

"Hay una estructura paralela que deja ver una serie de actuaciones. Esto hay que enjuiciarlo en relación con el Gobierno y con algo que nadie contempla y ha desaparecido de la escena con naturalidad. Ya no se contemplan responsabilidades políticas".

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