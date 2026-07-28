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Santos Cerdán, ¿de diputado a camionero?: "No ha trabajado nunca y no va a trabajar"

El exsecretario de Organización del PSOE podría comenzar a trabajar en una empresa local como camionero transportando mercancía.

Santos Cerdán quiere ser camionero

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Espejo Público
Publicado:

Santos Cerdán lleva alejado de la política desde junio de 2025, justo después de hacerse público un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre su implicación en una supuesta trama de corrupción. En noviembre de ese mismo año abandonó su celda en Soto del Real, tras ocho meses en la cárcel.

Ahora el exdiputado socialista podría iniciar una nueva andadura laboral en su localidad natal, Milagro. Esta información llega tras saberse que, según 'La Razón', se estaría sacando el carné de conducir camiones.

¿Qué opinan en su pueblo?

Esta noticia ha generado gran revuelo en su pueblo, especialmente entre los trabajadores del sector. Muchos de los vecinos aseguran que les cuesta creer en este nuevo giro laboral que puede dar Cerdán porque "no ha trabajado nunca y no va a trabajar".

Lo cierto es que, según las informaciones, el exsecretario podría comenzar esta nueva andadura en agosto, pese a que su futuro judicial continúa aún en el aire.

¿Qué podría transportar?

Cerdán se sacó el carné de camión en su juventud y ahora, para poder conducir de manera profesional un camión tendría que realizar un curso del CAP para transportistas de renovación de 35 horas, con asistencia presencial a todas las clases, cuyo precio varía entre 250 y 300 euros. Este curso no tiene examen oficial y lo realizan autoescuelas y entidades acreditadas, como las asociaciones de transportistas.

Cerdán, según las fuentes consultadas, podría transportar mercancía y cubrir rutas y vacaciones de otros empleados y así reactivar su vida laboral.

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