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Boda Susanna Griso

Un invitado sorpresa y la entrega del ramo a una invitada muy especial: así fue la boda de Susanna Griso y Luis Enriquez

Pilar Vidal nos cuenta todos los detalles desconocidos durante la ceremonia que unió a nuestra presentadora y el empresario.

Todos los detalles de la boda de Susanna Griso

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Sofía Avendaño
Publicado:

La boda del año ya ha tenido lugar y se celebró este pasado sábado 25 de julio en la maravillosa Costa Brava. Con el mar de fondo, nuestra presentadora Susanna Griso y Luis Enriquez se han dado por fin el "sí, quiero" y ha sido rodeados de 250 personas que les quieren.

Entre los asistentes, se encontraba nuestra compañera Pilar Vidal, que ha conectado con el programa para darnos todos los detalles de la ceremonia. ¿A quién entregó el ramo Susanna? ¿Y quién fue el invitado sorpresa? Lo descubrimos más adelante en este artículo.

Los momentos más emotivos de la ceremonia

La boda era por lo civil y fue oficiada por el alcalde de Santa Cristina d'Aro, Josep Xifre. Uno de los momentos más bonitos de la ocasión fue cuando la periodista entró de la mano de su hijo mayor, Jan, que además de ejercer de padrino, también le dedicó unas palabras a la pareja.

Tras la ceremonia, hubo un baile sorpresa en el que tocó Eric Griso, exintegrante de la banda Arnau Griso y que interpretó una canción muy emotiva. Además, la pareja escogió la canción 'Noches de boda' de Joaquín Sabina para inaugurar la pista.

La incógnita del ramo y la visita sorpresa

Durante la ceremonia hubo dos momentos cruciales que emocionaron a los invitados de maneras muy distintas. Por un lado, pudieron vivir la entrega del ramo, que lejos de dejarlo a la suerte, Griso quiso dárselo a la hija mayor de Enriquez. Tal y como cuenta Pilar Vidal, la joven cuenta con pareja estable y tiene más posibilidades que nadie de casarse próximamente.

Y para los más futboleros, esto les va a resultar de interés, pues la visita sorpresa que recibió el fin de la ceremonia fue Xavi Hernández, exjugador del FC Barcelona y actual entrenador. Resulta que el futbolista lleva muchos años siendo vecino de Susanna y quiso acercarse con su mujer para darle la enhorabuena a la pareja.

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