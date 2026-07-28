El mensaje de Roberto Leal en Pasapalabra para todos los abuelos: “Siempre vais a ser eternos”

Con motivo del Día de los Abuelos, que se celebra cada 26 de julio, Roberto Leal ha querido detener por un momento el ritmo habitual de Pasapalabra. Justo antes de dar paso a David y a Javier para su nuevo duelo en AlaZ, el presentador ha dedicado unas palabras cargadas de cariño a una de las figuras más importantes de todas las familias.

Roberto ha aprovechado esta reciente celebración para felicitarles y darles las gracias. “Entre otras cosas porque, sin vosotros, nosotros no existiríamos”, ha afirmado. Además, ha señalado que algunos ven el programa con sus hijos y nietos, pero ha destacado que son muchos quienes viven solos: “Nos hemos convertido, tanto los unos como los otros, en una bonita compañía”.

“Gracias, de corazón, por vuestra fidelidad y, sobre todo, por no fallar en ningún momento a esta cita”, ha expresado el presentador. Para terminar, ha hecho un guiño conmovedor a los abuelos que ya no están: “De alguna forma, siempre vais a ser eternos”. ¡Revive en el vídeo su emotivo mensaje al completo!

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