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Crisis Gobierno

Iñaki Anasagasti no descarta ver a Zapatero en prisión: "Incluir a sus hijas en esto me parece terrible"

Crisis Gobierno

El exsenador y exportavoz del PNV en el Congreso ha hablado claro sobre los escándalos del PSOE. También de la crisis de un Gobierno que da por terminado, sumándose a las voces que reclaman la convocatoria de elecciones generales.

Iñaki Anasagasti

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Andrés Pantoja
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El partido en el que milita Iñaki Anasagasti, y en el que desarrolló su prolífica carrera política, ha insistido en la necesidad de convocar elecciones que existe actualmente ante el bloqueo legislativo y la situación del principal partido del Gobierno, acorralado por escándalos. Ha sido en boca de Aitor Esteban, presidente del Partido Nacionalista Vasco.

Con el PSOE rodeado por causas judiciales que le salpican hasta lo más alto, también hace la misma lectura el exsenador y exportavoz de la formación vasca: "La legislatura está acabada".

"Estamos en una situación muy incómoda"

Coincide en atribuir la total y única responsabilidad de convocar elecciones al presidente y al líder de la oposición de plantear una moción de censura, que por su parte rechazan abiertamente en el PNV por tener "un acuerdo con Pedro Sánchez para cuatro años", explicaba.

"Una polarización tremenda que arrasaría con los demás partidos"

I. Anasagasti

Aún así considera el ambiente político "absolutamente insano", subrayando que por otra parte no tiene nada de novedoso. Recordaba los últimos tiempos de Felipe González en la Moncloa, etapa que vivió en primera persona, admite que la situación actual no es del agrado de su partido.: "Lo más procedente sería que se convoquen unas elecciones de una manera normal y que haya unos acuerdos mínimos".

Matiza que lo que no quieren que ocurra es ese llamado 'superdomingo' electoral que aúne elecciones generales con autonómicas "con una polarización tremenda que arrasaría con los demás partidos".

"Peinado no es un modelo de Justicia sensata y tolerable"

Anasagasti hacía un análisis contundente de la situación judicial que tiene delante el PSOE. Al mismo tiempo que rechazaba las teorías de la conspiración que advertía el ministro Óscar Puente sin centrar el tiro de sus palabras, criticaba la labor del juez Peinado en el caso que investiga a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. También ponía en tela de juicio los últimos nombramientos del CGPJ, inclinados la gran mayoría del lado conservador.

Sánchez, al ataque y Zapatero... ¿a prisión?

A modo premonitorio el político vasco ve al presidente Sánchez desplegando una ofensiva total en su próxima comparecencia -a petición propia- en el Congreso de los Diputados.

Las últimas novedades del caso Zapatero, con las joyas de por medio, resultan llamativas a Anasagasti: "Choca la imagen que ha dado con tener ese alijo de joyas tan importante en el despacho. Tendrá que dar explicaciones. Tiene derecho a tenerlas y no me meto en la vida privada de la gente, pero me parece por lo menos raro".

"Puede cantar la intemerata y ojalá lo haga"

Iñaki Anasagasti, sobre Julio Martínez.

Anasagasti ya se había manifestado con una contundencia insólita sobre Zapatero hace unos meses en Espejo Público. La gravedad de los hechos que se investigan llevaba al exsenador a advertir ahora de los próximos pasos de Julio Martínez, de moverle el miedo a entrar en prisión: "Ante eso no hay amistan habida ni por haber. Puede cantar la intemerata y ojalá además lo haga".

Las conclusiones que sacaba Anasagasti del caso Zapatero dejan abierta de par en par la puerta tras la que puede verse al expresidente con uniforme de presidiario. Recordando el caso de Nicolás Sarkozy en Francia, afirmaba que entra dentro del universo de posibilidades que brinda la normalidad de un Estado de Derecho con plena separación de poderes: "¡¿Por qué no?!".

Sobre los actos de José Luis Rodríguez Zapatero sentenciaba que "ha cometido muchos errores", posiblemente el mayor de ellos el de añadir en la ecuación la empresa de sus hijas: "Incluir a sus hijas en todo esto me parece terrible".

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