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En tierra lejana | 28 de julio

Kaya, destrozado al escuchar de boca de Zerrin que el bebé que espera es de Demir

Nadim lleva a Zerrin por la fuerza hasta la casa de su familia para destapar toda la verdad sobre su embarazo. Sin opciones a nada, la joven toma una decisión que deja destrozado a Kaya.

Kaya, destrozado al escuchar de boca de Zerrin que el bebé que espera es de Demir

Kaya, destrozado al escuchar de boca de Zerrin que el bebé que espera es de Demir

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Nadim ha irrumpido en la casa de los Albora llevando a Zerrin por la fuerza. Consciente de que el bebé que espera es de Kaya, ha decidido destapar el escándalo delante de toda la familia.

Mientras Kaya intentaba comprender qué estaba ocurriendo, Nadim no ha dejado de señalarlo como el padre del niño. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Demir ha intervenido asegurando justo lo contrario: "El bebé es mío".

El enemigo del clan ha amenazado a su propio padre. Le ha recordado que, si contaba la verdad, revelaría que fue él quien delató el paradero de Boran, una confesión que podría costarle la vida, sin importarle que fuera mentira o verdad.

Sin otra salida, Zerrin ha terminado sacrificándose para proteger a Kaya. Cuando él le ha preguntado si todo era cierto, la joven ha confirmado que el hijo que espera es de Demir. Sus palabras han dejado roto a Kaya, que hasta ese momento seguía convencido de que entre ellos todavía había un futuro. Mientras tanto, Demir ha respirado aliviado al comprobar que su plan había funcionado.

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