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AlaZ | 28 de julio

¿Se atreverá? David amaga con romper el empate en AlaZ y deja a Javier en vilo

Aunque a diferente ritmo, los dos concursantes han llegado al momento crucial empatados a 22 aciertos: uno lo ha dado por bueno, ¿y el otro?

¿Se atreverá? David amaga con romper el empate en AlaZ y deja a Javier en vilo

¿Se atreverá? David amaga con romper el empate en AlaZ y deja a Javier en vilo

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La emoción se ha apoderado de AlaZ con un desenlace que ha mantenido a todos pendientes de una última decisión, y el culpable ha sido David. El concursante barcelonés y Javier han llegado al momento clave empatados a 22 aciertos. ¿Pero iba a ser el resultado definitivo?

El duelo ha sido brillante en ambos atriles, aunque a dos ritmos diferentes. David, tras dejar pendiente la A, ha firmado dos turnos espectaculares: de diez y de once aciertos. Por su parte, Javier ha ido avanzando también a zancadas, aunque no tan largas como la de su rival.

Los marcadores de ambos se han encontrado con ese misterioso 22, y los dos han demostrado estar dándole vueltas a una respuesta. Javier ha optado finalmente por dar el empate por bueno. ¿Y David? Tenía ante sí una elección trascendental: el simple amago de seguir jugando ha disparado la tensión en el plató. Con mucho tiempo aún para pensar la palabra y probando mental y también visiblemente sus opciones, su decisión ha sido una incógnita al borde del infarto. ¡Descubre este apasionante desenlace de AlaZ en el vídeo!

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