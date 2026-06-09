Ayuso, tras aparecer en los papeles de Leire Díez: "Desconozco a qué vienen esas anotaciones, son de juzgado de guardia"

¿Por qué aparece Ayuso en la agenda de Leire Díez? La presidenta de la Comunidad de Madrid es una de las personas que aparece en las anotaciones a mano realizadas por Leire Díez en una agenda de 2025. En 'Espejo Público' le preguntamos por este asunto por qué Leire escribe "Ayuso ha montado un CNI". Ayuso responde que desconoce a qué viene esa anotación sobre ella pero que " las anotaciones de esta mujer son de juzgado de guardia o para los libros de historia, porque cada delito y cada estrategia para intentar perseguir con nombre y apellidos". En las anotaciones relata Ayuso aparecen "jueces, funcionarios, policías, adversarios políticos y periodistas. Que esté todo por escrito, es de no creer".

Gobierno de Pedro Sánchez

Para la presidenta de la Comunidad de Madrid todo esto "va más allá de la confrontación política, esto es distinto. Lo que está pasando en España es que tenemos corrupción de Estado y tenemos una mafia que llegó robando y que desde el comienzo también organizó todo tipo de estrategias para perpetuarse en el poder y no dejar de hacerlo".

Ayuso además destaca que "lo preocupante de todo el asunto, es que cada día que este gobierno está más débil, sus socios, que poco quieren a España, están más fuertes". Por tanto, explica Ayuso, "se les van dando competencias que son impropias, se les va dando dinero a gente que nunca se va a contentar, porque vive de ese negocio corrupto, tenemos el país ahora mismo en una situación además nunca vista, porque hay un gran descredito hacia las instituciones y una zozobra generalizada que nos hace daño a todos".

¿Quién es P.S.?

En otra anotación de la gena de Leire Díez aparece escrito "Reunión con PS." un asunto sobre el que Díaz Ayuso tiene una teoría, Ayuso responde con ironía y dice que "va a ser Pisabel Payuso", debe andar por ahí la cosa de esta mujer. La presidenta de la Comunidad de Madrid apunta que el Gobierno de Sánchez "está intentando hacer la alternancia imposible. Como hacen siempre este tipo de gobiernos, cuando se aíslan, ya se embrutecen, y llega un momento en el que no les queda más que la gestión de los sentimientos". Ayuso se pregunta ¿Cuánto tiempo hemos dedicado en hablar del pasado? y señala que ante las noticias y los juicios que salen de la mujer de Pedro, el hermano de Pedro, el dos de Pedro, el tres de Pedro, la culpa es de Franco".

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