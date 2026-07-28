El inusual lapsus del aspirante en la Silla Azul: “Para vivirlo, hay que pasar por aquí”

Los nervios y la presión son inherentes a la Silla Azul, de la misma forma que la ilusión con la que los aspirantes llegan a Pasapalabra. Todas estas sensaciones las ha experimentado Javier, empleado de banca ahora ya jubilado, procedente de Madrid y aficionado a la fotografía.

La instantánea que ya forma parte de su vida es su duelo contra su tocayo Javier en Pasapalabra. El concursante madrileño ha tenido que pasar por este examen para ganarse su permanencia tras su llamativo tropiezo en el pasado AlaZ con algo que tiene tan trillado como las zarzuelas.

Su continuidad no ha corrido peligro porque Javier, el aspirante, ha sido víctima de los nervios, especialmente con su segundo fallo. Al responder, se ha equivocado con la letra con la que estaba jugando. Roberto Leal ha mostrado una gran empatía para animarle: “Estas cosas pasan, son lapsus y, para vivirlo, hay que pasar por aquí y ponerse en frente de una Silla Azul”. ¡Descubre en el vídeo cómo ha sido su inusual despiste!

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