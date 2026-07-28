Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 28 de julio

El inusual lapsus del aspirante en la Silla Azul: “Para vivirlo, hay que pasar por aquí”

Javier ha tenido un despiste fatal cuando se ha olvidado de la letra con la que estaba compitiendo al dar su respuesta.

El inusual lapsus del aspirante en la Silla Azul: “Para vivirlo, hay que pasar por aquí”

El inusual lapsus del aspirante en la Silla Azul: “Para vivirlo, hay que pasar por aquí”

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Los nervios y la presión son inherentes a la Silla Azul, de la misma forma que la ilusión con la que los aspirantes llegan a Pasapalabra. Todas estas sensaciones las ha experimentado Javier, empleado de banca ahora ya jubilado, procedente de Madrid y aficionado a la fotografía.

La instantánea que ya forma parte de su vida es su duelo contra su tocayo Javier en Pasapalabra. El concursante madrileño ha tenido que pasar por este examen para ganarse su permanencia tras su llamativo tropiezo en el pasado AlaZ con algo que tiene tan trillado como las zarzuelas.

El tropiezo de Javier al empezar AlaZ con el que David ha logrado desmarcarse

El tropiezo de Javier al empezar AlaZ con el que David ha logrado desmarcarse de su contrincante

Su continuidad no ha corrido peligro porque Javier, el aspirante, ha sido víctima de los nervios, especialmente con su segundo fallo. Al responder, se ha equivocado con la letra con la que estaba jugando. Roberto Leal ha mostrado una gran empatía para animarle: “Estas cosas pasan, son lapsus y, para vivirlo, hay que pasar por aquí y ponerse en frente de una Silla Azul”. ¡Descubre en el vídeo cómo ha sido su inusual despiste!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

El inusual lapsus del aspirante en la Silla Azul: “Para vivirlo, hay que pasar por aquí”

El inusual lapsus del aspirante en la Silla Azul: “Para vivirlo, hay que pasar por aquí”

Bustamante

David Bustamante echa a un espectador de su concierto en Alicante por ir bebido: "Que nuestra fiesta no perjudique a los demás"

Kiko Rivera

KIko Rivera ha dedicado unas palabras a su novia Lola García tras salir del hospital

Bosé
EXCLUSIVA

Miguel Bosé pasará sus vacaciones junto a sus cuatro hijos en Mallorca antes de asentarse definitivamente en Andorra

Guillermo
En plató

La inspiradora historia de Guillermo, un campeón de escalada ciego: "La mayor discapacidad es la ignorancia"

Peluquería
¿Accidente o venganza?

Toni cree que han quemado su peluquería intencionadamente: "Sospecho de una persona del pasado de mi marido"

La peluquería de Toni está totalmente calcinada y denuncia que cree que ha sido algo intencionado. ¿Quién ha podido destrozar de esa manera su negocio?

Exhumación
Hablamos con ella

La expareja de su primo quiere desenterrarle sin permiso de la familia: "No entendemos por qué quiere llevarle a otro cementerio"

Una familia ha abierto un debate judicial. Cuando el juez ha rechazado la petición de exhumación de la expareja del fallecido, el magistrado se ha justificado diciendo: "Los cadáveres no se heredan".

María Isabel

Le roban 1500 euros de pensión por usar su fecha de cumpleaños como pin: "Ya nos advirtió la policía"

Paliza

La madre de una de las menores agresoras de Moguer (Huelva): "No voy a permitir que mi hija haga este tipo de cosas"

Román

Los vecinos de Onda ven como las llamas se acercan cada vez más a sus casas

Publicidad