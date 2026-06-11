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Barómetro CIS

El PSOE pierde cinco puntos en el CIS tras la imputación de Zapatero y el 'caso Leire'

El PP sube 2,2 puntos y recorta su distancia con los socialistas, quedando a tan solo 4,2 puntos.

Imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Imagen del presidente del Gobierno, Pedro SánchezEFE

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Alba Gutiérrez
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El último barómetro del CIS revela que el PSOE ha perdido 4,9 puntos de apoyo electoral tras la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la entrada de la UCO en Ferraz. Aunque en el barómetro los socialistas seguirían ganando las elecciones con el 31,3% de los votos, el PP se le acerca y queda a solo 4,2 puntos.

El muestreo, a partir de 4.024 entrevistas realizadas entre el 1 y 4 de junio, recoge una subida de 2,2 puntos para el PP llegando a un voto estimado del 27,1% lo que le permite reducir a menos de la mitad la distancia que le separaba del PSOE en la anterior encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Al mismo tiempo, Vox se mantiene en tercera posición, aunque se deja cuatro décimas y se queda con el 15,8%. Por otro lado, Sumar sube siete décimas hasta el 6,4% y Podemos gana tres décimas, con el 2,8% de voto estimado.

El CIS dibuja un panorama político muy distinto al que mostró hace dos semanas, antes de la imputación de Zapatero en la causa Plus Ultra y de las novedades en el caso Leire que llevaron a agentes de la UCO a acudir a la sede del PSOE para recabar información sobre una presunta trama para boicotear investigaciones judiciales que perjudicaron al PSOE o al Gobierno.

En aquel momento, el PSOE ganaba al PP por 11,3 puntos con un 36,2% de los sufragios, una ventaja que se ha visto reducida en muy poco tiempo.

Entre las otras formaciones políticas, ERC se deja siete décimas y lograría el 1,9% de los votos si hubiera elecciones, Junts gana dos décimas en este barómetro hasta el 1% de apoyo. Por su parte, Se Acabó la Fiesta (SALF) cae cinco puntos, pero aún así el CIS le atribuye un 1,9% de los votos.

Entre los partidos vascos, EH Bildu se sitúa en primer lugar gracias al 1,2% de los votos y el PNV sube una décima y logra el 0,6%.

Pedro Sánchez sigue siendo el preferido como presidente

El líder socialista sigue siendo el favorito como presidente, pero solo para uno de cada cuatro españoles, cuando en el anterior barómetro lo era para el 29,4%. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue en segunda posición y el de Vox en tercera.

Pese a ser el preferido, el muestreo también destaca que crece la desconfianza en Sánchez, ya que el 68% de los encuestados manifiesta que le inspira "poca" o "ninguna" confianza.

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