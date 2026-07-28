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La inspiradora historia de Guillermo, un campeón de escalada ciego: "La mayor discapacidad es la ignorancia"

A los 3 años, una enfermedad congénita le arrebató la vista a Guillermo, pero hoy es uno de los mejores escaladores del mundo. Aquella discapacidad nunca fue un obstáculo para perseguir la que se convertiría en su mayor pasión.

Guillermo

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Guillermo es uno de los escaladores más importantes de nuestro país, pero tiene una característica que le separa de todos los demás: es ciego. La falta de visión nunca fue un obstáculo para permitirle desarrollar el deporte que más le llena.

A los 3 años, una enfermedad heredada de su abuelo le arrebató la vista, dejándole tan solo con un 1%. A partir de ese momento, tuvo que aprender a vivir de una manera completamente diferente, pero teniendo siempre claro que aquello no sería un impedimento para disfrutar de la vida.

Fue a los 12 años cuando probó a escalar en un rocódromo, sin saber que se convertiría en su mayor pasión. Guillermo aprendió a seguir la voz de su entrenador para escalar y a día de hoy es un campeón de paraescalada.

"Mis padres cambiaron la mentalidad y dijeron: "Ya que Guille no puede estar en casa jugando a la Play, vamos a hacer por que viva experiencias y que sea en el monte"", nos cuenta Guillermo.

Guillermo es el claro ejemplo de que la vida es cuestión de ganas y esfuerzo y de que ninguna discapacidad debe ser un obstáculo para hacer aquello que nos gusta hacer. "Siempre digo que la mayor discapacidad no es la falta de vista, sino la ignorancia y la indiferencia", sostiene. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

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