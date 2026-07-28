KIko Rivera ha dedicado unas palabras a su novia Lola García tras salir del hospital

Kiko Rivera ha sufrido por segunda vez un ictus, pero esta vez, algo más fuerte. Su familia no ha dudado en apoyarle en nigún momento. Su madre Isabel Pantoja, le habría ayudado quedándose con sus nietas en la casa del artista mientras este se recuperaba. Su pareja, Lola Romero, le ha demostrado su amor incodicional durante estos días permaneciendo a su lado.

Algo que Kiko ha tenido muy presente y ha querido presumir en redes sociales. Ha publicado una fotografía junto a ella con la canción que él mismo escribió para Lola dejando muy claro en el pie de foto que "Has estado cuando simplemente necesitaba sentir que no estaba solo" justificando que "Eso no se puede fingir".

"Tengo más claro que nunca que no pienso equivocarme ni lo más mínimo contigo". Son las palabrs de agradecimiento que le nacen a Kiko para Lola. Ha encontrado en Lola un apoyo durante todo su proceso en su complicado momento de salud por eso lo valora "Eres la mujer de mi vida". "Te doy lo que tu me das a mi" y "Te quiero y te necesito" ha sido la respuesta de Lola para el DJ.

Según la colaboradora Isabel Rábago, Isabel Pantoja se encuentra en Sevilla y ha visto a su hijo todos los días "De momento no tiene previsto volver a Canarias", asegura.

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