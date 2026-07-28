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La madre de una de las menores agresoras de Moguer (Huelva): "No voy a permitir que mi hija haga este tipo de cosas"

Un grupo de menores de 12 años acorralan a otra menor para pegarla y ridiculizarla. La Guardia Civil investiga los dos vídeos que se han difundido por las redes sociales.

Paliza

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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La Guardia Civil investiga la difusión de dos vídeos donde aparecen cuatro menores de edad agrediendo a otra en Moguer, Huelva. Entre risas la acorralan y van turnándose para pegar a la víctima. Una de las cosas que más ha llamado la atención es la alegría de una de las menores al confesarle a otra que "Estoy orgullosa de ti" por ser su primera pelea.

Una de las madres de las agresoras ha lanzado un comuicado en redes sociales pidiendo que se deje de difundir los vídeos, que el asunto ya está en manos de los educadores y de las administraciones competentes y que de esa manera sólo se incitaba al odio, sin llegar a ninguna solución. Algo que ha dividido opiniones en internet.

Nuestra reportera Andrea Suñé, está con una de las madres de las niñas implicadas. En primer lugar deja claro que no está orgullosa de que su hija haya participado en una paliza a otra niña. "Mi hija decidió tomarse la justicia por su mano sin comentarme nada" asegura entre lágrimas. "Yo no le he dado esa educación" lamenta también.

La protagonista explica cuáles han sido las medidas que ha tomado para castigar los actos de su hija: "Lleva un mes castigada sin salir y sin móvil" alegando que "no voy a permitir que mi hija haga este tipo de cosas". Además, ha querido contar que ella misma llamó a la madre de la víctima para pedir perdón por todo lo sucedido. Sin embargo, las consecuencias las están sufriendo toda la familia "Estamos recibiendo amenazas y acoso en el pueblo" y reconoce que ha llegado a recibir una golpiza por parte de tres personas en la puerta de su casa.

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