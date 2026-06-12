El portavoz de Zapatero pide perdón por "haber inducido a error" sobre el valor de las joyas

El presidente del Ateneo de Madrid y persona muy próxima a José Luis Rodríguez Zapatero, Luis Arroyo, ha pedido perdón por "haber inducido a error sobre el valor de las joyas" del líder socialista. Así lo ha destacado el que actuó como portavoz autorizado del expresidente en los primeros momentos del registro del despacho de Zapatero en X.

La joyería Ansorena, a la que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso solicitó una tasación, ha valorado en 1,3 millones de euros las joyas que fueron intervenidas en una caja fuerte del despacho de Zapatero. Ese valor ha sido calculado por la citada joyería con la colaboración del Instituto Gemológico Español.

En un primer momento, Luis Arroyo, siendo portavoz autorizado del expresidente, aseguró que estarían valoradas "entre 30.000 y 50.000 euros", tal y como le trasladó el exjefe del Gobierno. Además, la secretaria de Zapatero atribuyó el origen de las joyas a la herencia familiar de Sonsoles Espinosa, esposa del exlíder socialista, y a regalos de "viajes".

Arroyo se ha disculpado en X detallando que pide perdón en su propio nombre por haber inducido a error sobre el valor de las joyas del presidente Zapatero. En ese sentido, el también presidente del Ateneo de Madrid ha señalado que Zapatero "dará explicaciones ante el juez", y sobre las joyas durante su declaración como imputado en la Audiencia Nacional en los días 17 y 18 de junio.

Del mismo modo, Arroyo ha defendido que "siempre" trata de "informar con veracidad y honestidad" y concluye asegurando que no concibe la comunicación de otro modo.

Las joyas que se encontraron en un registro de la UCO

Las numerosas piezas de joyería se encontraron en un registro de la UCO en la oficina de Zapatero situada en la calle Ferraz. En concreto, fotografiaron y detallaron en su acta policial tres collares plateados: uno contaba con 13 piedras azules, otro con cinco piedras granates y un tercero de piedras de color verde.

También tres pulseras plateadas con piedras de distintos colores, dos pendientes y una sortija de piedras verdes, así como dos conjuntos de pendientes y sortijas plateados, otro conjunto de tres collares de color verde, cruz dorada y plateada y dos brazaletes dorados.

Además fueron hallados tres relojes, uno de la marca Krono con una inscripción "tus compañeros", otro marca Dogna y otro Lorenz Theatre.

En una bolsa, con inscripción Presidencia del Gobierno, los agentes encontraron también tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con un bola blanca, un reloj dorado Longines y otro Omega con un colgante con el número 13. En esa misma bolsa, también hallaron una sortija plateada con piedra de color violeta, una cruz de color dorado y plateado, un brazalete dorado con un conjunto de piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón de color plateado, una bola blanca y un pendiente dorado con forma ovalada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.