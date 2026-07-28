Roberto Leal improvisa en El Hormiguero un insólito rap a partir de un prospecto médico

El presentador acudió al programa para presentar su primera novela. Durante la visita, aceptó el divertido reto de Pablo Motos de rapear en directo la letra de un prospecto para las almorranas.

Con su habitual sentido del humor, Roberto superó el desafío entre risas. Una brillante improvisación con la que demostró su agilidad mental y su enorme complicidad con el plató.

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