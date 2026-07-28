David Bustamante echa a un espectador de su concierto en Alicante por ir bebido: "Que nuestra fiesta no perjudique a los demás"

David Bustamante vivió un momento inesperado durante su concierto en Alicante al verse obligado a pedir que un asistente abandonara el recinto. El hombre, que se encontraba en un supuesto estado de embriaguez, estaba generando molestias entre el resto del público.

Ante la situación, el cantante quiso intervenir con calma y respeto, priorizando el bienestar de los asistentes. "Me encanta que estés aquí", le dijo, antes de añadir: "Que nuestra fiesta no perjudique la de los demás". Además, quiso recordar que hay momentos y lugares para todo, también para beber, dejando entrever que su concierto no era el espacio adecuado para ese comportamiento.

La actuación de Bustamante fue recibida con fuertes aplausos por parte del público, que ovacionó su forma de gestionar el incidente y su clara insistencia por mantener el respeto y el saber estar durante un espectáculo, en este caso el suyo.

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