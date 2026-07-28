VÍDEO: momentos de angustia por un incendio en la catenaria del tren para los pasajeros del metro de Barcelona

Los pasajeros de la línea 1 del metro de Barcelona han vivido momentos de angustia tras originarse un incendio en la catenaria del tren que ha obligado a desalojar dos estaciones.

En el vídeo se aprecia como varios pasajeros gritan pidiendo auxilio, "arrancar ya, me quiero ir", "ayuda por favor", exclamaban algunos pasajeros tras llenarse el vagón del humo originado.

Los servicios de emergencia han atendido a 115 personas y 20 de ellas han tenido que ser trasladadas a centros sanitarios. La incidencia ha provocado la interrupción del servicio de la Línea 1 entre las estaciones de Universitat y La Sagrera, mientras que la Línea 2 también ha registrado afectaciones debido al cierre de la estación de El Clot, donde los trenes no realizan parada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.