El incendio arrasa el camping de María Ángeles: "Nadie sabía que estábamos en el agua, nadie sabía que estaba ardiendo"

El incendio forestal de Burgohondo, que ha arrasado la Reserva Natural del Valle de Iruelas, pilló a María Ángeles junto a su familia en uno de los dos camping que dirige. María Ángeles recuerda que cuando el fuego comenzó a aproximarse tuvieron que desalojar rápidamente.

Al día siguiente María Ángeles volvió al lugar acompañada de su marido para ver en qué condiciones estaba el segundo camping: "Fuimos a ver cómo estaba para poder descansar un poco y decidimos comer fuera". Esta decisión casi les cuesta la vida. "Cuando salimos del restaurante nos dicen que está ardiendo El Burguillo".

A pesar de las recomendaciones iniciales María Ángeles y su marido decidieron adentrarse en el camping. "Cuando entramos vimos que no había fuego, no había nada, era humo solamente". Intentaron sacar sus pertenencias y su flota de vehículos, entre coches, quads y motos, para dejarlos junto al embalse con la idea de que el fuego no los calcinara.

"Llegaron dos patrullas de la Guardia Civil y nos dijeron que teníamos que desalojar y que nos fuéramos. Nos vieron con una barca y nos dijeron que saliéramos por el agua". Y así lo hicieron. No sin antes de que los agentes les asegurasen que los iban a llamar para rescatarlos cuando el fuego estuviera más controlado. "Todo perfecto hasta ahí. A las 17:30 nos metimos en el agua y nos fuimos a una parte donde no molestásemos ni a los aviones ni a los helicópteros".

Sin cobertura y en una barca en mitad del pantano estuvieron más de una hora. "Después de una hora cambiamos de lugar porque no venía nadie. Cuando ya nos cambiamos al otro lado del pantano empezamos a tener cobertura, pero también empezamos a ver fuego y quemarse todo el camping".

Fue su marido el que avisó a otros familiares y amigos para pedir ayuda: "Nadie sabía que estábamos en el agua, nadie sabía que estaba ardiendo, en ningún momento sabía nadie nada".

Pierde su negocio de toda la vida

Después de perder su negocio, María Ángeles ha querido dejar claro que la prevención es la clave para evitar este tipo de desgracias: "Lo único que pedimos es que limpien los campos, los montes, que limpien todo lo que está sucio. Hay zonas que están llenas de árboles. Queremos que nos escuchen porque nosotros vivimos de este negocio y hasta que se vaya todo lo negro a nuestros campings no va a querer venir nadie. Para nosotros es muy complicado".

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