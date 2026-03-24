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La reflexión de Boris Becker tras la derrota de Alcaraz ante Korda en Miami: "Recuerden que..."

El extenista alemán cree que el murciano debería repetir la fórmula que la temporada pasada le llevó a firmar una racha increíble, justo después de su derrota ante Goffin en el Miami Open.

Carlos Alcaraz, en su partido ante Korda en Miami

Carlos Alcaraz, en su partido ante Korda en MiamiEFE | GTRES

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Otra vez Miami se le ha atragantado a Carlos Alcaraz. El segundo masters 1.000 del año, como ya ocurrió la temporada pasada con aquella dolorosa derrota ante David Goffin, ha vuelto a ser esquivo con el tenista murciano, derrotado por Sebastian Korda en la tercera ronda (6-3, 5-7 y 6-4), una cita que no se le da especialmente bien al ganador de siete grand slam, pese a que allí fue donde levantó su primer másters 1.000 de su carrera en 2022. El número 1 del mundo, justo hace un año, supo resetear tras una de las derrotas más duras que ha sufrido y, tras unos días de desconexión en México, enlazó una increíble racha de resultados que le llevó a ganar Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open y Tokio, además de disputar las finales del Godó, Wimbledon y Nitto ATP Finals.

Ahora, tras un comienzo de temporada espectacular, logrando su primer Open de Australia y el ATP500 de Doha, el fenómeno de El Palmar ha sufrido dos derrotas en las semifinales de Indian Wells y la tercer ronda del Miami Open. Alcaraz aseguró que el partido ante Korda fue diferente al jugado justo hace un año en el mismo escenario ante Goffin, pero también explicó que necesitaba una pequeña desconexión para recargar pilas antes de afrontar una gira de tierra batida en la que debe defender sus coronas en Montecarlo, Roma y Roland Garros.

"Es totalmente distinta a la del año pasado. Hace un año fue un poquito más frustrante por cómo ocurrió, cómo fue todo, por cómo me sentí yo dentro de pista; tanto físicamente como mentalmente", señaló el número 1 del mundo tras ceder ante Korda.

¿Necesita Alcaraz unos días de desconexión? Boris Becker, leyenda del tenis y ganador de seis títulos de grand slam, recordó el 'método' que implementó el murciano justo hace un año y que le llevó a firmar la mejor temporada de su carrera.

"Recuerden que el año pasado por estas fechas, Carlos se tomó un tiempo libre y se fue a México con su familia para recargar energías... ¡supongo que funcionó!", apuntó el extenista de 58 años de Leimen.

El número 1, en riesgo tras la derrota en Miami

Carlos Alcaraz contará con unos días de descanso, justo antes de comenzar la preparación para la gira de tierra batida, con Montecarlo (6 al 12 de abril) como primer reto. El murciano defiende 1.000 puntos en el Principado, donde Sinner podría recuperar el número 1 de la ATP, un puesto que cedió tras perder la final del US Open ante Carlos Alcaraz.

Tras Montecarlo, Carlos Alcaraz viajará a Barcelona para disputar el Conde de Godó (13 al 19 de abril), donde el año pasado cayó en la final ante Holger Rune. La siguiente parada será en Madrid, con el Mutua Madrid Open (22 de abril al 3 de mayo), justo antes del Masters de Roma (6 al 17 de mayo) y Roland Garros (24 de mayo al 7 de junio).

El tenista murciano defiende 4.330 puntos en la gira de tierra batida, mientras que Sinner solo debe defender 1.950 puntos, tras ser finalista en Roma y Roland Garros. El de San Cándido tiene en un mano recuperar el mando de la ATP en esta primavera, medio año después de ser destronado por el murciano de lo más alto del ranking.

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