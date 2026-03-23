Miami Open

Carlos Alcaraz, tras su derrota ante Korda en Miami: "Verifica un poquito más lo que lo que dije en Indian Wells"

El murciano aclara que sus sensaciones, tras perder ante Sebastián Korda en la tercera ronda del Miami Open, son distintas a las que tuvo la temporada pasada ante David Goffin.

Carlos Alcaraz, tras un punto ante Korda

Alcaraz, resignado con el nivel de sus últimos rivales: "Es un poco molesto, pero tienes que aceptarlo" | ATP Media

Otra vez Miami fue una pesadilla para Carlos Alcaraz. El escenario donde logró su primer gran torneo en 2022 se ha tornado en una especia de purgatorio para el murciano, frenado en seco por un gran Sebastián Korda (6-3, 5-7 y 6-4) en la tercera ronda, el año pasado cayó en su estreno ante el belga David Goffin. Pese a esta nueva decepción en Florida, el número 1 del mundo considera que el de este domingo es un tropiezo diferente al ocurrido justo hace un año, justo antes de arrancar una racha increíble de resultados.

"Es totalmente distinta a la del año pasado. Hace un año fue un poquito más frustrante por cómo ocurrió, cómo fue todo, por cómo me sentí yo dentro de pista; tanto físicamente como mentalmente", reconoció el tenista de El Palmar.

"Yo venía bien preparado, me he sentido bien, creo que he jugado un buen partido y he tenido mis oportunidades", consideró Alcaraz.

Alcaraz y el nivel de sus rivales: "Es una cosa que tengo que aceptar de aquí en adelante"

El estadounidense jugó un partido casi perfecto que, según Alcaraz, refuerza la idea de que juega con una diana en la espalda.

"El partido de hoy verifica un poquito más lo que lo que dije en Indian Wells. Yo a este torneo ya venía preparado para ello. Sé que es una cosa que tengo que aceptar de aquí en adelante", expresó sobre el gran nivel de sus rivales.

"Bueno, para ser honesto, no es realmente bueno. Es un poco molesto. Pero, ya sabes, tienes que aceptarlo, tienes que seguir adelante y dar lo mejor de ti. Sabes, creo que afortunadamente tengo muchas armas, tengo muchas cosas que puedo hacer en la cancha tratando de, ya sabes, incomodarlo, lo cual hoy, para ser honesto, no pude encontrar esa manera. Pero sé que a partir de ahora sé que van a jugar así y simplemente tengo que estar listo. Como dije, aunque él estaba jugando, diría que por encima de su nivel normal, yo estaba ahí. Muchos 30 iguales, muchos 40 iguales, ya sabes, puntos de quiebre para mí que no pude concretar, pero, ya sabes, tengo que tener ese punto de vista y para los próximos partidos pensar que van a jugar así y aunque voy a tener mis oportunidades, intentaré jugar mejor en esos momentos, en esos puntos; intentaré no dejarlos mantenerse en el partido, intentaré empujarlos, ya sabes, aún más al límite", apuntó Alcaraz sobre el nivel de Korda y otros jugadores en los últimos partidos ante él.

"Bueno, creo que fue un partido difícil, obviamente. Creo que Sebby fue, ya sabes, increíble hoy, jugó un gran partido. Ya sabes, muchos momentos ajustados que simplemente no aproveché al máximo y creo que él fue mejor en esos puntos, en esos momentos, y diría que esa fue la clave del partido. Así que, solo felicidades a él y creo que lo merece", concluyó Alcaraz.

El cariñoso saludo y abrazo de la Reina Sofía con Carlos Alcaraz en Miami: "Espero que sea con el trofeo..."

Deportes

Martín Landaluce, en el Miami Open

Martín Landaluce, en octavos del Miami Open tras derrotar a Karen Khachanov: "La mejor victoria de mi carrera"

Sebastian Korda celebra la victoria ante Carlos Alcaraz en Miami

Sebastián Korda y la clave para ganar a Alcaraz en Miami: "Eso es lo que hay que hacer para vencer a un jugador como él"

Carlos Alcaraz, tras un punto ante Korda

Carlos Alcaraz, tras su derrota ante Korda en Miami: "Verifica un poquito más lo que lo que dije en Indian Wells"

Alcaraz durante el partido ante Korda en Miami
Masters de Miami

Miami es un 'infierno': Alcaraz se la pega ante Korda y dice adiós en tercera ronda

Vinicius celebra su doblete y el 3-2 al Atlético de Madrid
LaLiga

Vinicius noquea al Atlético con un doblete y decide seguir creyendo en la Liga (3-2)

Juan Carlos Gimeno
Reto extremo

Juan Carlos Gimeno corre 1.200 kilómetros por la Patagonia en 13 días: "Hasta el fin del mundo..."

El turolense Juancar Gimeno cruzó la Patagonia partiendo desde El Chaltén (Argentina), pasando por Chile, para terminar de nuevo en Argentina. Lo hizo en Usuhaia, el fin del mundo.

El surrealista punto de Jaime Alcaraz para ganar un título en Murcia: ¡es clavado a Carlos!
Tenis

El surrealista punto de Jaime Alcaraz para ganar el Challenger de Murcia: ¡es una copia de Carlos!

El hermano pequeño de Carlos firmó un punto absolutamente loco para, además, llevarse el Challenger sub15 de Murcia.

Estadio de El Sardinero

Muere un aficionado del Racing de Santander tras una discusión con uno del Albacete

El cariñoso saludo y abrazo de la Reina Sofía con Carlos Alcaraz en Miami: "Espero que sea con el trofeo..."

El cariñoso saludo y abrazo de la Reina Sofía con Carlos Alcaraz en Miami: "Espero que sea con el trofeo..."

Vinicius y Julián Álvarez

Real Madrid - Atlético de Madrid: Hora, alineaciones OFICIALES y dónde ver el derbi de LaLiga en directo

Publicidad