Miami Open
Carlos Alcaraz, tras su derrota ante Korda en Miami: "Verifica un poquito más lo que lo que dije en Indian Wells"
El murciano aclara que sus sensaciones, tras perder ante Sebastián Korda en la tercera ronda del Miami Open, son distintas a las que tuvo la temporada pasada ante David Goffin.
Publicidad
Otra vez Miami fue una pesadilla para Carlos Alcaraz. El escenario donde logró su primer gran torneo en 2022 se ha tornado en una especia de purgatorio para el murciano, frenado en seco por un gran Sebastián Korda (6-3, 5-7 y 6-4) en la tercera ronda, el año pasado cayó en su estreno ante el belga David Goffin. Pese a esta nueva decepción en Florida, el número 1 del mundo considera que el de este domingo es un tropiezo diferente al ocurrido justo hace un año, justo antes de arrancar una racha increíble de resultados.
"Es totalmente distinta a la del año pasado. Hace un año fue un poquito más frustrante por cómo ocurrió, cómo fue todo, por cómo me sentí yo dentro de pista; tanto físicamente como mentalmente", reconoció el tenista de El Palmar.
"Yo venía bien preparado, me he sentido bien, creo que he jugado un buen partido y he tenido mis oportunidades", consideró Alcaraz.
Alcaraz y el nivel de sus rivales: "Es una cosa que tengo que aceptar de aquí en adelante"
El estadounidense jugó un partido casi perfecto que, según Alcaraz, refuerza la idea de que juega con una diana en la espalda.
"El partido de hoy verifica un poquito más lo que lo que dije en Indian Wells. Yo a este torneo ya venía preparado para ello. Sé que es una cosa que tengo que aceptar de aquí en adelante", expresó sobre el gran nivel de sus rivales.
"Bueno, para ser honesto, no es realmente bueno. Es un poco molesto. Pero, ya sabes, tienes que aceptarlo, tienes que seguir adelante y dar lo mejor de ti. Sabes, creo que afortunadamente tengo muchas armas, tengo muchas cosas que puedo hacer en la cancha tratando de, ya sabes, incomodarlo, lo cual hoy, para ser honesto, no pude encontrar esa manera. Pero sé que a partir de ahora sé que van a jugar así y simplemente tengo que estar listo. Como dije, aunque él estaba jugando, diría que por encima de su nivel normal, yo estaba ahí. Muchos 30 iguales, muchos 40 iguales, ya sabes, puntos de quiebre para mí que no pude concretar, pero, ya sabes, tengo que tener ese punto de vista y para los próximos partidos pensar que van a jugar así y aunque voy a tener mis oportunidades, intentaré jugar mejor en esos momentos, en esos puntos; intentaré no dejarlos mantenerse en el partido, intentaré empujarlos, ya sabes, aún más al límite", apuntó Alcaraz sobre el nivel de Korda y otros jugadores en los últimos partidos ante él.
"Bueno, creo que fue un partido difícil, obviamente. Creo que Sebby fue, ya sabes, increíble hoy, jugó un gran partido. Ya sabes, muchos momentos ajustados que simplemente no aproveché al máximo y creo que él fue mejor en esos puntos, en esos momentos, y diría que esa fue la clave del partido. Así que, solo felicidades a él y creo que lo merece", concluyó Alcaraz.
Publicidad